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Цыбульский и другие. Легко ли стать губернатором?

Анекдот эпохи застоя.

Леонид Ильич спрашивает внука:

- Андрюша, кем ты хочешь стать, когда вырастишь?

- Как и ты, дедушка, генеральным секретарём!

- Мечтай о чём-нибудь другом, внучек, двух генеральных секретарей быть не может…

 И действительно, в те далёкие времена люди, один раз залетевшие в высшие эшелоны партийной (неотделимой от исполнительной власти), из своего кабинета отправлялись только на пенсию, а чаще на кладбище.

Сейчас не так. Отсидел в губернаторском кресле (про президентское не будем) положенный срок и свободен – или снова избирайся, или на вольные хлеба. А избраться могут и не дать, как в случае с Орловым.

Последнему, к слову, можно только позавидовать. Игорь Анатольевич ещё в декабре на вопрос «если не получится в третий раз стать губернатором», ответил мне буквально следующее - …не будет никакой трагедии. Я уверен в своей востребованности, без дела не останусь.

Впрочем, дальше уточнил, что в этом случае будет рассматривать все предложения – и тот бизнеса, и от государевой власти. От последней, видимо, так ничего и не поступило… не любят в ней президентских отставников.

Ну и ничего, устроился экс-губернатор директором на знаменитый «Путиловский завод» (ныне «Северная верфь»). До этого он же говорил, что не видит большой разницы, чем руководить – областью или предприятием, те же механизмы управления. Что и позволила некоторым жителям Поморья выразить свои соболезнования заводчанам – теперь вы хлебнёте с наше.

А вот не факт. Орлов был производственником до мозга костей, губернаторство же просто эпизод в биографии. Сейчас он возвращается в родную среду. Многие ли прошедшие через медные трубы могут этим похвастаться?

Неплохо бы задуматься над этим тем, кто рвётся в его кресло.

На момент написания материала документы в избирком подали семь человек. Из них три представителя, скажем так, традиционных партий – ЕР, СР и ЛДПР. Это те, кто без проблем пройдёт «муниципальный фильтр», т.е., соберёт необходимые 189 подписей муниципальных депутатов и районных глав. И это естественным образом породит слухи об ангажированности двоих, мол, договорились с партией власти, потом сольются под её кандидата.

А вот и не факт, что договорились. Москве в нынешней ситуации совсем не нужен лишний скандал с блокировкой представителей парламентских партий на местах…через год выборы в ГосДуму.

Зато остальным…

Представитель Юрия Шевелева, идущего на выборы от Партии Добрых дел, в телефонном разговоре рассказал, какие препоны им ставятся в районах.

- Это похоже на коллекторский прессинг. Приводим депутата к нотариусу, чтобы завизировать подпись, а у того неожиданно заканчивается рабочий день, а в мобильном садится батарейка. Это если не действуют прямое давление на депутата как в районном Совете, так и по месту работы и даже через правоохранительные органы. Говорят, такое указание пришло из Москвы, непосредственно со Старой площади, от тех, кто отвечает за внутреннюю политику, соответственно, и результаты выборов.

Последнее похоже на правду. Мне ещё прошлой осенью рассказывали московские источники, что на закрытом совещании Сергей Кириенко, отвечающий в АП за этот сектор, дал команду не допускать больше сюрпризов на губернаторских выборах в регионах.  

К слову, кандидаты, заявившиеся от других партий… «пенсионеры», «справедливые коммунисты», «экологи»… пока молчат. Или денег нет на нотариусов (заверить одну подпись стоит 1 400 - умножьте-ка на 189), или они никому неинтересны и будут лишь размывать протестные голоса.

Чем же так страшны «Добрые дела»? Видимо, дело не в названии партии, а в конкретном кандидате…

Ну, а где же архангельские коммунисты, эти вечные оппоненты действующей власти? Слились. И не по своей воли. Такое указание дал Центральный комитет, отказавшись вкладываться в мёртвое региональное отделение.

И я их понимаю. Посмотрели на портреты и биографии двух вероятных кандидатов, Гревцова и Афанасьева, чьи фамилии упоминал в интервью главный коммунист Поморья Новиков, и сказали – вы что там, обалдели, сидите ровно и не позорьтесь. Сыграло и реноме самого Новикова, которого даже соратники упрекают в чрезмерном увлечении «зелёным змием». Кто же такому доверит предвыборной бюджет? Своих денег у архангельских коммунистов нет… откуда?

Теперь ради соблюдения приличий коммунисты рассказывают, что «сосредоточат все силы и ресурсы на внутренних муниципальных выборах». То есть, на выборах депутатов села Верхнешоношское? Вот вам их уровень… по Сеньке и шапка.

На самом деле, позор кругом. Позор выставлять таких кандидатов, что называется, на безрыбье. Но ещё больший позор обмануть надежды собственного ядерного электората, которого год от года всё меньше и меньше. Только представьте – приходит пенсионер-ветеран, самая дисциплинированная часть электората, 13 сентября на участок для голосования и в избирательном бюллетени не находит кандидата КПРФ, за которых голосовал последние тридцать лет. Ещё раз смотрит… и не находит. Полное ощущение, что его предали, так и до инфаркта недалеко.

Впрочем, это повлияет только на явку. Убеждённые сторонники коммунистов вряд ли будут голосовать за кандидата от другой партии, считая их всех приспособленцами и соглашателями. Просто тихо уйдет, оставив девственным бюллетень… лишь бы без скорой помощи обошлось. И никакого размывания протестного электората, о чём грезят политтехнологи от партии власти.

Однако, чем труднее путь, тем слаще победа…

Леонид Черток  

 

21 июнь 06:00 | : Горячая тема / Политика

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