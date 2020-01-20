Чем болен Северодвинск?

С сегодняшнего дня второй город Архангельской области закрывается.
Второй по количеству населения, но по значимости, возможно, и первый. Недаром президент, когда ему в марте 2004-го сообщили, что в Поморье побеждает совсем не тот кандидат в губернаторы, на которого делала ставку «Единая Россия», отмахнулся – «их дело, лишь бы там подлодки строили и ракеты запускали, а уж за этим мы проследим» (инсайдерская информация).
Этой ночью сразу на нескольких интернет-ресурсах вышли фоторепортажи с мест событий… я такого и не припомню.
Как из небытия возникли забытые на несколько десятилетий КПП, когда-то охранявшие город федерального снабжения от остальных страждущих. До сих пор в соцсетях можно встретить ностальгические воспоминания – а помните, там «жигулёвское» можно было курить без очереди! А ещё колбасу, книги, которые и в Москве можно было найти только у спекулянтов, импортные шмотки… нынешнему бездуховному поколению эпохи безграничного потребления такое и представить невозможно.
Всё вышеперечисленное, плюс сопричастность к атомному щиту страны, выработали у жителей города чувство собственной особости. Которую чуть не поломали смутные девяностые и вернули нулевые – о зарплатах, что платят на строительстве атомных подлодок, ходят легенды.
То, что изначально Молотовск (первое название Северодвинска) строили заключённые Ягринлага, самые бесправные граждане СССР, почти не вспоминается. Закономерно, эти люди, даже выжившие в нечеловеческих условиях рабского труда, практически не оставили здесь своего потомства, освободившись, сразу уезжали. Да и кто бы их оставил… врагов народа?!
В своё время я много общался с северодвинцами старшего поколения, прожившими основную часть жизни в закрытом социалистическом раю. И почти все они с ностальгией вспоминали своё прошлое. Сопричастность к делу обороноспособности страны можно понять. Но тоску по тем магазинам… когда за снабжение по московским нормам расплачивались ограничениями в личной свободе, невозможностью выехать заграницу даже по турпутёвке, сложностями просто пригласить в гости родственников из другого города, был не в состоянии.
- Как же так, - спрашивал, - ведь теперь в магазинах чёрта лысого купить можно, и хоть в Нью-Йорк лети, если напрямую с военными секретами не связан?
На меня смотрели с снисхождением, как на непосвящённого.
- Это наше, северодвинское.
Куда уж мне…
Вспышка коронавируса в городе, где центром всего являются «Севмаш» и «Звёздочка», была предсказуема. Страна в своей внешнеполитической доктрине готова поступиться многим… но не этим. Надо выполнять оборонзаказ, желательно с опережением графика. Хотя, казалось бы, наиболее вероятным противникам России сейчас не до войны, они сами прийти в себя от свалившейся напасти не могут.
Но этот вопрос в компетенции Москвы и никак не местной власти. Те, кто недоволен, могут выразить своё несогласие с 1 июля при голосовании по поправкам в Конституцию.
Наверное, ВрИО надо было приехать в Северодвинск пораньше. Не очень понимаю, чтобы это изменило в практическом смысле, не в его возможности одномоментно изменить систему регионального здравоохранения, по которой кто только не прошёлся за последние два с лишним месяца. Но жителям было бы приятно – их особое положение учитывает не только свой северодвинский губернатор, но и московский. Почему-то уверен, Александр Цыбульский, назначенный на должность президентом, получил указание свыше – мы сами разберёмся с ситуацией в городе. Оттуда же пришло указание его закрыть. Приказы, как известно, не обсуждаются.
У меня нет знакомых, непосредственно работающих на строительстве подлодок. Зато есть местные журналисты, наблюдающие за происходящим профессиональным глазом.
И они видят, как идущие через проходную рабочие «Севмаша» пожимают друг другу руки, разве что не обнимаются. О пренебрежении к маскам и перчаткам, к рекомендуемой дистанции на улицах и общественных местах, толкотне в автобусах уже написаны километры.
В первые летние погожие деньки отмечается массовый исход северодвинцев на дачи. Полученные, как правило, от предприятий. Там не просто соседи… почти родственники, представляете этот разгул шашлычизма и прочих близких контактов? Кто может противостоять? Да никто. На этом фоне закрытие Ягринского бора выглядит просто смешно, сколько раз там бывал, ни разу толпы отдыхающих не видел. Наоборот, уголок прибалтийской природы (личная ассоциация) как специально создан для одинокого созерцания.
Северодвинцы – мужественные люди, их родной город так воспитывает. Если что-то горит на закрытых предприятиях, сразу возникает предчувствие атомной катастрофы, для них же это рабочие будни. Или вспомните прошлогодний инцидент в Нёноксе. По комментариям в соцсетях складывалось устойчивое впечатление, что взрыву на полигоне испугались больше архангелогородцы и жители скандинавского зарубежья.
Не хочется произносить слово смертники… но, когда вам много лет ездят по ушам иностранной агрессией, люди, живущие в центре ВПК, подсознательно свыкаются с мыслью, что первый бомбовый удар будет нанесён по ним. Вполне логично – сразу парализовать военную промышленность противника.
Сейчас в интернете много высказываний северодвинцев по поводу отсутствия в городе своего онкоцентра, о чём говорит многолетняя динамика роста таких заболеваний. Почему только сейчас? Привыкли, смирились… ещё один признак особости.
Вам не кажется удивительным, что в городе, резко вышедшем на первое место по заражаемости в регионе, есть люди, даже ответственные лица, кто считает излишним не только останавливать работу градообразующих, но и снижать активность производственного процесса?
Спикер местного горсовета Михаил Старожилов в своём посте, горячо обсуждаемом, говорит не столько о патриотизме и государственной безопасности, сколько о деньгах, хлебе насущном. И он прав! Люди, привыкшие к большим заработкам, от них не желают отказываться ни при каких обстоятельствах, так как всё равно рискуют каждый день здоровьем. Это те, кто непосредственно лодки строит. Но и для вспомогательных служб есть своя приманка. Их реальные заработки в основном складываются из сверхурочных и работы в выходные дни. При сокращении производства об этом и речи быть не может.
Свою роль сыграл и практически врождённый режим секретности. Люди с советских времён привыкли, что от них скрывают правду, поэтому больше доверяют сарафанному радио, перекочевавшему в соцсети. Естественно, что самые горячие новости о «сотнях погибших с диагнозом ОРВИ» вызывают у думающих людей только скептическую усмешку. Которая потом переходит на объективное предупреждение об опасности – нас дурят и те, и другие.
Всё это нисколько не снимает ответственности с власти. Которая обязана заниматься здравоохранением не только в мобилизационном режиме. Ржавые унитазы, прикроватные тумбочки пятого срока пользования и обшарпанные стены больничных палат появились не одновременно с пандемией…
Здоровья Северодвинску. Душевного в том числе.
Леонид Черток