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Александр Цыбульский закрыл Северодвинск. Почти…

Такой информацией со ссылкой на собственные источники поделились коллеги из ИА «Эхо севера».

Про их данным, с 00:00 часов 6 июня 2020 года до особого распоряжения будет ограничен въезд на территорию городского округа граждан, проживающих (пребывающих) на территории городского округа, а также выезд граждан за пределы городского округа.

Исключение составят лица, чей въезд и выезд обусловлены:

  1. исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах с организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в пунктах 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также иными организациями и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у. Подтверждением необходимости въезда или выезда на территорию (с территории) городского округа являются: для работников — справка, выданная указанными организациями и индивидуальными предпринимателями, по форме согласно приложению к настоящему указу (далее — справка); для иных случаев — документы, подтверждающие исполнение таких обязательств (договор, счет-фактура, транспортная накладная, путевой лист);
  2. исполнением ими должностных (служебных) обязанностей в органах и организациях, осуществляющих деятельность в сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности граждан, функционирования объектов жизнеобеспечения населения (при наличии служебного удостоверения);
  3. прибытием на территорию (убытием с территории) городского округа специальным автотранспортом, включая автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, транспортные средства аварийно-спасательных служб и полиции, а также в иных экстренных случаях;
  4. осуществлением перевозки продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р и пунктом 6 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у, медицинских изделий, лекарственных препаратов и медицинского оборудования, средств для дезинфекции, воды, отходов производства и потребления, биологических и (или) медицинских отходов;
  5. обращением за медицинской помощью в медицинскую организацию (при наличии документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего необходимость оказания медицинской помощи медицинской организацией), включая сопровождение до медицинской организации и обратно лиц, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся в связи с этим в медицинской помощи, оказание которой производится медицинской организацией (при наличии документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего наличие хронического заболевания), и случаев иной прямой угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу;
  6. обстоятельствами, указанными в подпунктах 2, 10, 11, 12 и 13 пункта 2 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у;
  7. следованием на транспортных средствах транзитом через территорию городского округа граждан, проживающих (пребывающих) на территории Онежского муниципального района Архангельской области, в том числе в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 — 6 настоящего пункта.

***

При выезде или въезде на территорию (с территории) городского округа гражданин помимо документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего указа, должен иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, и документы, подтверждающие место проживания (место пребывания).

***

Въезд или выезд граждан, проезд транспортных средств на территорию (с территории) городского округа осуществляются через контрольно-пропускные пункты (посты) при предъявлении документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего указа.

***

Остановке на контрольно-пропускных пунктах (постах) подлежат все транспортные средства, въезжающие (выезжающие) на территорию городского округа, за исключением специального транспорта (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция и т. п.), иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации в отношении транспортных средств, остановка которых запрещена.

***

Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области, администрацией городского округа и федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва — Архангельск Федерального дорожного агентства»:

  1. до 5 июня 2020 года обеспечить создание контрольно-пропускных пунктов (постов) и установку заслонов для блокировки проезда;
  2. обеспечить круглосуточный режим функционирования контрольно-пропускных пунктов (постов) и заслонов для блокировки проезда;
  3. обеспечить соблюдение пропускного режима для граждан, въезжающих (выезжающих) на территорию (с территории) городского округа с учетом требований, предусмотренных пунктами 3 — 6 настоящего указа;
  4. принять меры по выполнению мероприятий по прекращению движения на автомобильных дорогах, по которым может быть осуществлен объезд постов;
  5. обеспечить установку соответствующих технических средств организации дорожного движения, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах размещения контрольно-пропускных постов (пунктов).

***

Отметим, что ВрИО губернатора Александр Цыбульский уже подписал соответствующий указ, который вступит в силу с момента опубликования.  

04 июнь 12:33 | : Горячая тема / Будни

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