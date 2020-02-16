Медицинские маски: Мифы и реальность

Приходится констатировать – марлевые маски, которые раньше были исключительно атрибутом медработников, в новой реальности стали непременным атрибутом одежды всех граждан, заботящихся как о себе, так и здоровье окружающих. Мало того, еще и предметом дефицита, спекуляции, из-за их нехватки в регионе запросто можно лишиться министерского, а то и губернаторского поста. Вплоть до введения обязательного масочного режима (на сегодняшний день в 54 регионах РФ).
Параллельно в интернете начались горячие споры об их полезности – носить всем, или только больным и людям, находящимся в постоянном контакте с большим количеством народа (медработники, продавцы, полицейские…).
Предлагаем вашему вниманию исследование профессионалов в этой области. Итак, три самых распространенных заблуждения:
Заблуждение 1: Маски не защищают от вируса
Дадим слово руководителю отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, Виктору Зуеву:
"Идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человека. А это происходит при разговоре. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфицируемой вирусом."
Заблуждение 2: Маски должны быть строго медицинские, иначе они не работают
Не будем ссылаться на многочисленные тесты которые демонстрируют что тряпичные маски прекрасно годятся, конечно не для работы в инфекционном отделении, а для защиты окружающих от потенциального больного носящего такую маску в общественных местах. Возьмем для примера, карантин в Китае. Для обеспечения масками хотя бы каждого 3-го китайца потребовалось бы 500 млн медицинских масок в сутки, это если не учитывать рекомендации менять такие маски каждые 2 часа. В момент, когда пандемия только началась, такое количество было из разряда фантастики даже для "мировой фабрики". Китай спасла азиатская традиция носить многоразовые тряпичные маски в окутанных смогом городах, такие маски были почти у каждого и именно такие маски были в большинстве своем на лицах граждан Китая во время эпидемии. Как видно по странам Юго-Восточной Азии (Вьетнаму, Таиланду и др.) такие маски прекрасно подходят для недопущения распространения инфекции от больных к здоровым, при условии, что их носят все.
Заблуждение 3: Маски нужны только больным
Слово другому вирусологу, руководителю отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского, Александру Бутенко:
«Маски нужно использовать для того, чтобы не распространять инфекцию, ведь люди бывают носителями не зная того, что они болеют. Коронавирусом можно болеть и без симптоматики. Поэтому при таком развитии событий в мире, тем, кто все-таки хочет сохранить здоровье, неважно, болеет человек или нет, стоит носить медицинскую маску».
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!