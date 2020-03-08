За пасхальным столом. Рецепты на разговение

В этом году Пасха пройдет необычно. В камерной домашней обстановке, к чему призвали верующих и патриарх Кирилл, и митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Пандемия коронавируса.. и этим все сказано.
Но в каждом православном доме, а также у атеистов и агностиков, в этот день на столе будут стоять куличи, пасха, крашенные яйца и кагор, эту традицию блюли в безбожные годы даже секретари парторганизаций. В каждой семье свои фирменные бабушкины секреты приготовления этих нехитрых яств, передающиеся от поколения к поколению. Не будем лезть со своими советами…
На сам процесс разговения не грех и разнообразить.
Разговение – вкушение скоромной пищи по окончанию поста. Пасхальный стол в православной традиции возможность торжественно отметить событие и поделиться радостью с близкими людьми.
Предлагаем вашему вниманию рецепты оригинальных блюд, соответствующих отмечаемому событию.
Закуска «Цыплята»
Сельдерей, лук, огурцы, яйца измельчаем и смешиваем в одной посуде. Для заправки смешиваем майонез со сливочным сыром и сливочным маслом, солью, перцем и паприкой, хорошо размешиваем и ставим на полчаса в холодильник пропитаться.
Делаем цыплят. Натираем по отдельности желтки и белки от двух яиц, а также плавленый сыр на мелкой терке. В сливочный сыр, по желанию, выдавливаем чеснок, смешиваем его с протертым белком и плавленым сыром.
Массу хорошо размешиваем, чтобы была однородной. И начинаем катать из нее шарики, которые обваливаем в тертом желтке. Крылышки, лапки и клювики делаем из морковки, для глазок берем горошинки черного перца.
Салат «Небесные ласточки»
Куриное филе нарезаем кубиками и поливаем соком половины лимона, оставляем на полчаса мариноваться. Затем обжариваем до готовности на растительном масле до появления румяной корочки, добавляем карри, выкладываем на салфетку, чтобы стек лишний жир. Выкладываем мясо в форме капельки на блюдо, смазываем майонезом.
Грецкие орехи измельчаем до образования крошки и выкладываем 1/3 часть на мясо. Вареные яйца натираем на крупной терке и укладываем на предыдущие компоненты. Наносим сеточку майонеза и размазываем его. Сверху посыпаем второй третью молотых орешков.
Сыр измельчаем на крупной терке и выкладываем стружку поверх предыдущих слоев. Посыпаем остатками измельченных грецких орехов и хорошенько обмазываем весь салат майонезом.
Суп монастырский, скоромный
Обжарить куски говядины на растительном масле. Грибы, морковь, репчатый лук, чеснок, стебель сельдерея нарезать крупно, сложить на дно кастрюли. Посолить, добавить паприку, лавровый лист, быстро обжарить. Добавить мясо, залить водой, тушить на тихом огне 1,5 часа. Добавить зелень, выдавить сок лимона. В тарелку положить по ломтику лимона. Подавать с густой сметаной.
Мясные «бомбочки» с начинкой
Картофель натираем на крупной терке. Грибы обжариваем с луком. Мясо нарезаем пластами, отбиваем, солим и перчим. Сыр натираем на мелкой терке.
Берем кружку, смазываем майонезом и выкладываем мясо на дно, чтобы края при этом свисали. Приступаем к послойному укладыванию начинки. Слои идут в таком порядке: тертый сыр, грибы с луком, маринованный огурец по вкусу, кусочек сливочного масла, тертый картофель. Хорошо утрамбовываем начинку и закрываем ее свисающими краями.
Потом просто переворачиваем кружку на противень, застеленный фольгой. Смазываем заготовки майонезом и ставим в духовку. Запекаем при температуре 180-200 градусов 25-30 минут до образования румяной корочки. Для подачи выкладываем бомбочки на листья салата.
Сладкий безалкогольный коктейль «Во здравие»
Ингредиенты: ванильное мороженое — 200 г, сгущенка — 2 ст. л., кокосовая стружка — 1 ст. л. с горкой, тертый миндальный орех — 1 ст. л. с горкой, молоко — 500 мл, корица — для украшения.
Все составляющие помещаем в чашу блендера и взбиваем несколько минут. Коктейль разливаем по стаканам, по желанию – присыпаем корицей или кокосовой стружкой.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Храни вас Бог…