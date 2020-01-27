Непотопляемый. Уволенный из мэрии Архангельска девелопер Маслов нашел себя в «Водоканале»

О том, что Денис Маслов стал директором МУП «Водоканал» пока появилась только в социальных сетях.
Однако наблюдатели почти не сомневаются в ее правдивости. Такие люди, единожды попав во властные структуры, далеко и надолго из них не уходят.
Напомним, что в феврале этого года Маслов со скандалом был уволен с должности главы департамента градостроительства администрации областной столицы по представлению прокуратуры. Официально он не соответствовал данной должности по некоторым фактам биографии (не хватало муниципального стажа). Неофициально – подозревался в лоббировании интересов в пользу некоторых девелоперских компаний, в которых ранее трудился.
Напомним, в биографии Дениса Маслова есть момент, когда он руководил спортивным клубом «Водник». Теперь будет руководить водой… как говорят в народе – «и швец, и жнец…».