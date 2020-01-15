"Герой" Коряжмы. Подлинная история гражданского активиста и сутенёра Олега Немцева

Новость, вызвавшая шквал сочувствия в либеральной прессе. Так бывает, когда не знаешь всей подноготной…
Житель города Коряжма Архангельской области Олег Немцев стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма из-за своего комментария в соцсети «ВКонтакте» о теракте в УФСБ по региону, который устроил 17-летний студент Михаил Жлобицкий. Мужчина написал следующее: «На минуту представь, что 17-летний пацан имеет ответственности, смелости больше, чем толпа нынешних мужиков. Мы боимся изменить что-то в нашей никчемной жизни. А у парня хватило духу. Видать, действительно довели».
Это уже не первый случай, когда посетителей соцсетей, публично одобряющих преступление архангельского студента-мизантропа, очередной раз ославившего Архангельск в самом чёрном цвете, привлекают к уголовной ответственности. Подчеркну, именно одобряющих, а не анализирующих произошедшее пасмурным утром 31 октября 2018 года, когда обиженный на весь мир учащийся Политехнического колледжа Жлобицкий решил уйти в мир иной, громко хлопнув дверью – взорвал вместе с собой проходную регионального отделения ФСБ, после чего трое сотрудников силового ведомства оказались на больничной койке в тяжёлом состоянии. Причина – якобы пытки инакомыслящих, проводившиеся в «чекистских застенках». Даже отвязанные народовольцы конца позапрошлого века совершали свои деяния более точечно, карая конкретных царских сатрапов, а не любого, кто под руку попадётся.
Для информации: один из пострадавших от действий Жлобицкого не был оперативником, просто программист, служивший в органах. В результате взрыва он лишился глаза, но приобрёл искалеченные руки, за восстановление которых до сих пор борются врачи. Стоит объяснять, как это отразится на его профессиональной пригодности? Тридцатилетний отец детей, одному из которых на момент трагедии не исполнилось и года, стал глубоким инвалидом. Много ли вы встречали в соцсетях слов сочувствия и поддержки в его адрес?
Кто-нибудь будет спорить, что одобрять – значит, поощрять других на подобные действия?
Соцсети в этой страшной истории сыграли свою зловещую роль. Жлобицкий перед совершением преступления подробно описал свои намерения, спецслужбы просто не успели отреагировать. Их дальнейшие жёсткие действия с поклонниками анархиста-террориста вполне объяснимы – предупредить рецидив. А то у нас Россию давно не взрывали… вспомните Беслан, «Норд-Ост», Волгодонск, московское и питерское метро. Причём, если в приведённых выше преступлениях мы имели дело со взрослыми террористами определённой национальности, то тут нам придётся шарахаться от каждого школьника с шалыми глазами.
Немцев из Коряжмы играет (возможно интуитивно, большим интеллектом там не пахнет) на подростковом самолюбии: смотри, твой ровесник – герой, стоит толпы мужиков, тебе слабО? Он-то сам как раз не из тех, кто способен на самопожертвование ради идеи, это в тех же соцсетях из него стали делать нового героя, борца с кровавым режимом и за экологию Поморья, трудягу-фермера и многодетного отца. Собственно, он себя сам таким представляет, рассказывая в интервью о том, что ездит на Шиес… где на самом деле был редким гостем. Но зачем уточнять, сочувствие к антимусорным активистам сегодня в тренде.
Чего не рассказывает о себе Олег Немцев, так это о собственном уголовном прошлом. А оно того стоит… если подальше увести детей от экрана компьютера.
Из приговора по уголовному делу Немцева Олега Валерьевича 1975 года рождения, уроженца г» Коряжма Архангельской области, гражданина РФ, русского, образование средне-специальное, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей 1998 r.p. и 2000 г.р., работающего слесарем-ремонтником в ООО «Ремсервис» г. Коряжма, военнообязанного, проживающего… :
Подсудимый Немцев О.В. совершил вовлечение несовершеннолетнего совершение антиобщественных действий – в занятие проституцией (2 эпизода), а также совершил деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
В один из дней начала ноября 2001 года в баре «Салун», располагавшемся на пр-те Ломоносова в г. Коряжма Архангельской области, Немцев познакомился с Е. М., 17.03.1987 года рождения и, сознавая, что она является несовершеннолетней, умышленно, из корыстных побуждений, с целью вовлечения ее в занятие проституцией, предложил Елисеевой заняться проституцией на условиях проживания в снимаемой им квартире, оплаты каждого часа оказываемых ею сексуальных услуг в сумме 50 рублей, предоставления диспетчерских услуг по принятию заказов от клиентов, охраны и автомашины для доставки к клиентам, а ж также обеспечения одеждой и косметикой. Несовершеннолетняя Е. М. согласилась на предложенные условия и стала заниматься проституцией…
И далее на 16 страницах. Это даже не «Яма» Куприна, где содержатели знаменитого притона в сравнении с нашим «героем» выглядят чуть ли не меценатами своих подопечных. В ходе суда «ночные бабочки Немцева» давали показания, как за строптивость и непослушание он их избивал, ломая рёбра… и прочие мерзости. А как вам такое уточнение – 15-летних продавал дороже, чем 17-летних? При этом оправдывался тем, что действовал в интересах семьи, зарплаты слесаря не хватало на прокорм собственных детей. Ну, разве не цинизм?! Впрочем, его жена, присутствовавшая в зале заседания, только пожимала плечами – много мы этих денег от него видели…
В итоге суд приговорил фигуранта к пяти годам колонии-поселения. Видимо, имела место судейская гуманность. В колонии-поселении режим и нравы гораздо мягче, чем в обычной зоне, там бы он всю отпущенную пятёрку провёл под шконкой и за столом с чуханами. «Дырочник» - таков статус сутенёра в уголовном сообществе.
(Полный текст приговора по делу сутенёра Немцева О.В. читайте здесь)
Обратите внимание, на момент совершения преступлений (там целый набор уголовных статей) Немцеву было всего 26 лет. И это не в оправдание его деяний – молодой был, а показатель меры моральной испорченности.
Мне могут возразить – ну и что, оступился человек, отсидел, исправился. Действительно, больше торговлей «лохматым золотом» Немцев не занимается, по крайней мере, не уличён в этом. Теперь он «гражданский активист, борец с режимом и за экологию». Но вот насчёт морали… Как известно, Коряжма – город маленький, где все друг друга знают. По словам моих коллег, Немцев постоянный фигурант различных скандалов, требующий к себе сочувствия и понимания буквально от всех, козыряющий своим многодетством. Из рассказов местных врачей – приходя на приём в больницу, Немцев устраивает такие скандалы, что приходится обращаться за помощью в полицию. По столице южных бумажников из уст в уста передаётся история, как некий «гражданский активист» устроил настоящую истерику у кабинета врача, не желая пропустить вперёд пожилую женщину, действительно плохо себя чувствовавшую – я многодетный отец… мне вообще положено без очереди.
Стоит ли защитникам Шиес гордиться таким соратником? Немцев никакой не герой, как сейчас его представляют в некоторых СМИ и социальных сетях. Он – бес, соблазняющий неокрепшие души и мозги на то, на что сам никогда не был способен (иначе бы грабил банки, а не отправлял девчонок к клиентам, представляя себя Петей Листерманом коряжемского розлива). Такие, как он, гораздо более опасны, чем запутавшийся в жизни и собственных эмоциях Жлобицкий. Имя им, увы, легион, вспомните дело «Сети»* (признана в России террористической организацией).
Если новое дело дойдёт до суда, то Немцев пойдёт по нему как рецидивист на конкретную зону. Этого он очень боится, ссылаясь на свою неграмотность и эмоциональность – «Я признаю и раскаиваюсь, что в силу своей малограмотности, незнания лингвистики и неумения правильно выложить свои мысли в письменном виде, вспыльчивости в беседе довели до предъявления мне обвинения по ст. 205.2 УК РФ». Но отвечать всё-таки придётся…
…наши дети целее будут.
Понимаю, что после такого текста… и всё же – МИЛЫХ ДАМ С ПРАЗДНИКОМ!
Леонид Черток
(на нижнем фото скрин с сайта tk-online)