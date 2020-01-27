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За губернаторскими выборами в Архангельской области будет надзирать журналист Канаев

Центральный Политсовет «Единой России» назначил из своих рядов (опер)уполномоченных по осенним губернаторским выборам.

С большой долей вероятности можно предположить, что эти люди будут наблюдать за тем, чтобы в регионах не обижали кандидатов от партии власти. Так, секретарь генсовета ЕР будет курировать выборы в Севастополе, а лидеру этой фракции в ГД Сергею Неверову досталась проблемная Смоленская область, где рулит представитель ЛДПР (из конструктивных).

В основном уполномоченными назначаются депутаты нижней палаты Федерального Собрания. Так Архангельской области выпал жребий в лице Алексея Канаева.

Уроженец Владимирской области избирался в ГосДуму 7 созыва от Вологды, причем прошел по одномандатному череповецкому округу.

По основной профессии Канаев журналист-телевизионщик. Имеет профильное образование. С 1992 года работал редактором информационных программ на областном телевидении, руководителем службы информации и творческой группы телекомпании «Провинция». С 1997 года — директор телестудии «Канал-12». С 2000 года по совместительству работал директором городского телеканала «ТВ-7», с 2005 года работал директором областной FM-радиостанции «Трансмит».

Наблюдатели считают, что нашему региону еще повезло с куратором… ведь в Брянскую область от «Единой России» направляется сам Николай Валуев.   

 

18 февраль 09:22 | : Горячая тема / Политика

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