За губернаторскими выборами в Архангельской области будет надзирать журналист Канаев

Центральный Политсовет «Единой России» назначил из своих рядов (опер)уполномоченных по осенним губернаторским выборам.
С большой долей вероятности можно предположить, что эти люди будут наблюдать за тем, чтобы в регионах не обижали кандидатов от партии власти. Так, секретарь генсовета ЕР будет курировать выборы в Севастополе, а лидеру этой фракции в ГД Сергею Неверову досталась проблемная Смоленская область, где рулит представитель ЛДПР (из конструктивных).
В основном уполномоченными назначаются депутаты нижней палаты Федерального Собрания. Так Архангельской области выпал жребий в лице Алексея Канаева.
Уроженец Владимирской области избирался в ГосДуму 7 созыва от Вологды, причем прошел по одномандатному череповецкому округу.
По основной профессии Канаев журналист-телевизионщик. Имеет профильное образование. С 1992 года работал редактором информационных программ на областном телевидении, руководителем службы информации и творческой группы телекомпании «Провинция». С 1997 года — директор телестудии «Канал-12». С 2000 года по совместительству работал директором городского телеканала «ТВ-7», с 2005 года работал директором областной FM-радиостанции «Трансмит».
Наблюдатели считают, что нашему региону еще повезло с куратором… ведь в Брянскую область от «Единой России» направляется сам Николай Валуев.