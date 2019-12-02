Птицу заменили Помором. Пост генпрокурора занял урожденный архангелогородец

На место одиозного (из-за сына) генерального прокурора Юрия Чайки назначен уроженец Архангельска Игорь Краснов.
Краснов родился в столице Поморья 24 декабря 1975 год. Криминалист и следователь, с 2016 года занимал должность заместитель главы СледКома РФ. Генерал-лейтенант юстиции.
Самые резонансные дела с его участием:
покушение на Чубайса (2005);
деятельность радикальной группировки русских националистов, известной как «БОР»;
убийство Маркелова и Бабуровой (2009);
убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова;
убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева;
убийства антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского и других.
Возглавлял следственную группу, расследовавшую преступление, совершенное «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном.
С сентября 2014 по март 2015 года расследовал хищения денежных средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный»
28 февраля 2015 года генерал Краснов возглавил следственную группу по делу об убистве Бориса Немцова.
Впрочем, наблюдатели не советуют жителям Архангельской области преждевременно радоваться этому назначению. Известная народная поговорка гласит – «Бей своих, чтобы чужие боялись».