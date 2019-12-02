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Кинофестиваль Arctic Open вошел в ТОП «Лучшие события 2020 года в России»

Всего в список попали 200 событий, которые пройдут на территории Российской Федерации в наступившем 2020 году.

Международный кинофестиваль стран Арктики в Архангельске в этом году откроется 10 декабря. Вот как его отрекомендовали составители ТОПа:

Arctic open собирает участников из разных стран и уголков России. Конкурсная, деловая, образовательная и культурная программы дают возможность познакомиться с современными тенденциями кинокультуры стран Арктики, увидеть премьерные фильмы режиссеров северных стран.

Arctic open – это более 60 фильмов конкурсной и внеконкурсной программ, 20 площадок, где с 10 утра до позднего вечера будут показывать кино; десятки встреч с интересными людьми кинематографа; полезная информация, опыт и общение.

Полный список событий Архангельской области, попавших в рейтинг (всего 4):

  1. «Поморская Масленица» в музее «Малые Корелы»;
     Международный фестиваль уличных театров в Архангельске;
     Парусные гонки «Соловецкая регата»;
     Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open».

Справка: Федеральный проект «Национальный календарь событий» определил лучшие события России. В этом году было подано 1800 заявок из 70 регионов России. Отбор лучших событий года проходил в три этапа. Статус «Лучшее событие года» были удостоены проекты-финалисты Национальной премии в области событийного туризма REA. Вторым этапом стало народное голосование, проходившее на официальном сайте Национального календаря событий. Третий этап — экспертная оценка. Критериями отбора здесь стали оригинальность, масштабность событий, устойчивость их проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность и сезонность.

P.S. Редакция ИА RUSNORD поздравляет всех сопричастных!  

18 январь 09:04 | : Горячая тема / Культура

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