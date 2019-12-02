Дмитрий Медведев: Мы так поняли Путина. Россия осталась без Правительства

Бомба последних минут – премьер-министр Медведев заявил, что его кабинет министров полном составе уходит в отставку.
Именно так он с коллегами понял слова президента о том, что система назначения министров, премьера и его замов должна быть изменена в сторону большей демократизации.
Медведев: «Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения».
Президент поблагодарил министров за понимание, за совместную работу… но съязвил – «правда, у вас не все получалось как надо».
Пока старый состав продолжит работу до формирования нового. Который будет не только утверждаться, но и предлагаться нижней палатой парламента.
Наблюдатели уже отметили в этом ограничение президентских полномочий… как раз под приемника.
Ну, а Медведеву будет предложена должность замсекретаря Совбеза… как раз досидеть до пенсии.
Тем временем рубль на валютных биржах стал постепенно обваливаться…
P.S. Зрители рукоплещут, спектакль удался. Интересно, чем ответят губернаторы?