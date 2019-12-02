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Дмитрий Медведев: Мы так поняли Путина. Россия осталась без Правительства

Бомба последних минут – премьер-министр Медведев заявил, что его кабинет министров полном составе уходит в отставку.

Именно так он с коллегами понял слова президента о том, что система назначения министров, премьера и его замов должна быть изменена в сторону большей демократизации.

Медведев: «Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения».

Президент поблагодарил министров за понимание, за совместную работу… но съязвил – «правда, у вас не все получалось как надо».

Пока старый состав продолжит работу до формирования нового. Который будет не только утверждаться, но и предлагаться нижней палатой парламента.

Наблюдатели уже отметили в этом ограничение президентских полномочий… как раз под приемника.

Ну, а Медведеву будет предложена должность замсекретаря Совбеза… как раз досидеть до пенсии.

Тем временем рубль на валютных биржах стал постепенно обваливаться…

P.S. Зрители рукоплещут, спектакль удался. Интересно, чем ответят губернаторы?

15 январь 17:04 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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