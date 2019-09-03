«Город к зиме готов, но…». Депутаты АрхГорДумы теперь и на ТВ

ГТРК «Поморье» приступила к выпуску цикла передач в рамках своей фирменной рубрики «Эксперт», где депутаты Архангельской городской Думы рассказывают зрителям о закулисье своей законотворческой деятельности. В рамках разумного, естественно…
Ведущий, не кто-нибудь, а сам директор региональной телекомпании Сергей Николаев. Что придаёт солидности и проекту, и приглашенным гостям.
В первом выпуске приняли участие представитель фракции КПРФ (в ранге вице-спикера) Александр Гревцов, лидер городских либерал-демократов Мария Харченко и председатель постоянной комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту Андрей Махлягин (СР).
Ведущий сразу повернул разговор к прошедшей сессии – что ожидать жителям областной столицы зимой? Коммунист Гревцов неожиданно для наблюдателей начал с благостного – «город к зиме готов», но быстро вернулся к знакомой риторике своих однопартийцев – «другой вопрос – как его готовили». Впрочем, ничего фатального, речь шла о бесконечных разрытиях дорог и тротуаров областной столицы. По этому поводу и на сессии прошлись. Кто-то грешил на «РВК-центр», кто-то на ТГК-2… однако оказалось, что даже полиция пока не в курсе, кто тот «крот». Ищут.
В свою очередь Мария Харченко, занимающаяся проблемами островных территорий, порадовала население Затона – зиму они встретят с новой котельной.
С новой-то с новой, взял слово представитель эсеров Андрей Махлягин… но это же каменный век какой-то – котельные на топливе… не пора ли вводить инновационные технологии?! Впрочем, он же уточнил, что «город совершает настоящий подвиг, снабжая население топливом».
Плавно перешли к болезненной теме городского транспорта. Депутаты честно признались, что повышение стоимости проезда неизбежно. Единственное, что в силах – привести качество перевозок в соответствие с новой ценой. А то на место ПАЗиков приходят автобусы большей вместимости, а толкучка в них та же. И по социальной карте не расплатишься… безобразие.
Если уж заговорили о перевозках. Пламенная Мария резко назвала доставку пассажиров на островные территории буксирами «форменным издевательством». Мужчины тут же вспомнили про речные суда из Татарстана, которые не подошли северу по целому ряду параметров. Оказывается, заказ на производство подобных плавсредств, готовых к работе в условиях местного климата, будет размещен на «Севмаше». Заодно и деньги в регионе останутся.
Вспомнили о чистоте городских улиц. В эфире прозвучало загадочное – «через два месяца у нас будет новый оператор»… то есть, «Севдорстройсервис» явление временное? Вернется ли ПДУ или кого другого ждать… решит конкурс.
Ведущий подколол депутатов – проезжая по городу обратил внимание, как много народа в только что организованном парке «Майская горка», «Зарусье» такой популярностью похвастаться не может». Видимо, дело не в деньгах (на «МГ» истратили 41 млн, на «Зарусье» гораздо больше), но в головах проектировщиков и руках исполнителей.
Ну, а в честь юбилея Федора Абрамова будет отремонтирована и продлена улица его имени.
P.S. Наблюдатели специально отметили, что Николаев в роли ведущего этой программы вел себя максимально деликатно и не раздражал, как обычно.
«Эксперт» смотрел Зоркий глаз ИА RUSNORD