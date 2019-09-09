Математик "в законах". Павел Гвоздухин - депутат АрхГорДумы, который не любит политику

Когда я узнал о встрече с Павлом Гвоздухиным и заглянул в его биографию, то даже расстроился. Всё до предела лаконично – родился… закончил… работал… избрался… женат.
Поговорил с его коллегами по городскому парламенту. Их консолидированное мнение – депутат с отсутствием политических амбиций, но очень грамотный экономист. И о чём с таким разговаривать?
Но вспомнил Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет», внутренне собрался и…
Начали с «родился». Мой собеседник появился на свет в Няндоме, в семье, имеющей непосредственное отношение к железной дороге (задолго до всяких РЖД). Отец – технический работник, мама – медицинский работник в ведомственной поликлиники. Первые звуки детства – перестук вагонных колес.
Позже отца перевели в Архангельск, семья, соответственно, за ним. Квартиру дали поближе к месту работы, на Привокзалке.
- Болели дорогой, железнодорожной романтикой? – спрашиваю.
- Ну, а как же… с отцом в командировки ездил, были мысли продолжить династию.
Уже в школе выяснилось, что ученик Павел Гвоздухин – технарь («Увы, я не творческий человек, у меня математический склад ума»). Математика для него – королева наук. Он даже внешне в свои сорок с хвостиком выглядит отличником – аккуратный, собранный, очень вежливый в общении. Такому прямая дорога…
- В старших классах перешёл вместе с ещё двумя товарищами из класса в Ломоносовский лицей. Как учился? Легко… хотя программа по сложности была ближе к институтской.
Соответствующим стал и выбор факультета в АЛТИ (теперь САФУ), внутри него был Институт экономики, финансов и бизнеса, направление - менеджмент. Уже на 4 курсе устроился работать в маркетинговое агентство в структуре АЦБК.
- Уж не из той ли вы знаменитой плеяды «золотых мальчиков», с которой Крупчак построил свою бизнес-империю?
- По возрасту немного не успел… но опыта набрался. Тогда интересное время было, дефолт, который сразу вывел комбинат на новый уровень, ведь основная прибыль приходила в валюте. К нам тогдашний премьер-министр Кириенко (сейчас главный кремлёвский кукловод – прим. автора) должен был приехать, мы его ждали… а его сняли.
Вот и подошли к фазе «закончил». Перед пятикурсником Гвоздухиным встал первый в жизни серьёзный выбор. Одновременно предложили место в штате АЦБК и стажировку в Финляндии. Павел выбрал последнее, как-никак окно в Европу.
Стажировка не на месяц, на три года. Жил в крохотном даже по нашим меркам городке на 6 000 населения, но со своим вузом. Как в другой мир попал – больше всего урождённого няндомца поразил местный фермер на телеге, одной рукой управлявший лошадью, а другой державший у уха мобильный телефон.
Учился на всё том же факультете экономики.
- Честно говоря, учили так себе. Зато набрался жизненного опыта. Нет, по специальности поработать не удалось, там просто негде. Обычная студенческая подработка – лесопилка, картошку сажали, окучивали, копали и даже чистили.
- Это вместо армейской школы? – иронизирую.
- Типа того. Что потопаешь, то и полопаешь, стипендию там не платили.
Зато он выучил английский язык perfect, что очень помогло в дальнейшей карьере. А ещё… встретил свою судьбу, такую же студентку из Архангельска на стажировке (к «женился»). Сразу вспоминается - «Вот и встретились два одиночества», помножьте на чужую страну. Удачно встретились, вместе и вернулись, воспитывают дочь.
- Были мысли остаться в Европе? – интересуюсь.
Павел неопределённо пожимает плечами.
Переходим к пункту «работал».
По возвращению ему сразу предложили работу на СЦБК, который на тот исторический период ещё был в полном порядке, друзья по институту там работали. Но и Павел был сам-с-усам, со своим отличным английским занялся поставками импортного оборудования на комбинат.
- Не было внутренних противоречий? – интересуюсь. – Всё-таки два комбината-конкурента, из одного в другой…
- Нисколько, - терпеливо объясняет Павел бестолковому интервьюеру, - никаких секретов я не выдал. Да и не было конкуренции между АЦБК и СЦБК, у них же разные рынки сбыта, последний вообще ориентировался на небелёную целлюлозу. Если и была конкуренция, то только по исходному сырью, по лесу… из одного лесного фонда брали.
На СЦБК мой собеседник рос. Из отдела технического развития через год перешёл финансовый отдел, а после покупки комбинатом СЛДК перешёл в только что созданный холдинг «Соломбалалес» в отдел бюджетирования.
- Вот там работа была по душе, - с удовольствием вспоминает Павел. – Занимался расчётом различных бизнес-проектов, много ездил по области в командировки… интересная жизнь.
Историю о том, как загнулось некогда знаменитое, почти градообразующее производство мы оба деликатно пропускаем.
Павел пришёл работать в управление сети пиццерий «Престо». Экономист и там далеко не последний человек. Особенно разбирающийся в информационных технологиях. И с уровнем английского, как у моего визави, всё-таки общепит неотъемлемая часть турбизнеса.
В плане работы у него всё хорошо. Но хотелось чего-то ещё. Это к вопросу об «избрался»…
- Я аполитичен по своей натуре, мне это неинтересно. Но в 2018-м поступило предложение от «Справедливой России» идти от них на выборы в ГорДуму. Подумал – а почему бы и нет…
- Хотя бы с их программой согласны?
- Я специально изучал подход этой партии к составлению бюджета, в том, в чём я сам хорошо разбираюсь. По основным позициям согласен. В остальном же… повторяю – я не политик, и его из себя не строю. Меня интересует конкретика. Поэтому основную свою работу в годуме связываю с комиссиями по бюджету и экономике. Кстати, вы в курсе, что на наших комиссиях перечень рассматриваемых вопросов шире, чем тот, который выносится на сессию?
Я, конечно, был не в курсе. Но задумался, какой бы вопрос позаковырестей задать этому кручёному экономисту.
- Очень много было споров на тему передачи городского «Водоканала» в руки концессионеров. Каков ваш профессиональный взгляд?
- Как экономист я изучил историю прихода «РВК—центра» в другие регионы и ничего особенного предъявить им не могу. Но как архангелогородец… мне тревожно, что важная коммунальная сеть попала в управление к иногородним, которые видят в ней только источник прибыли. Ну, а как по-другому?
- А общие впечатления о состоянии городского хозяйства, бюджета Архангельска? Вы ведь теперь допущены до всех тайн…
- Честно говоря, я ожидал лучшего. Увы, мы зависим от региона, а тот, соответственно, от дотаций из Москвы. Особенно угнетает состояние жилфонда… без мощной поддержки федерального центра мы людей из деревянных развалюх никогда не переселим. Или наши городские дороги… состояние 90 % их не соответствует нормативам. Общее впечатление – город изношенный, а с промышленностью в нём, то есть, с налогами… сами знаете.
- Тут в интернете пошли разговоры, что неплохо бы Новодвинск с его АЦБК присоединить районом к Архангельску.
- Неплохо… только зачем это Новодвинску?
- Как вы оцениваете работу нынешней городской администрации?
- Перехваливать их не стоит… но объективно – в каком состоянии им всё это досталось… чудес ждать не стоит.
- Что тогда ждать от бюджета-2020, вы же его сейчас на комиссиях обсуждаете?
- Лишних денег у города точно не будет. Нужно искать дополнительные источники дохода, но не душить бизнес налогами. Открывать новые производства, привлекать инвесторов… ничего нового не скажу.
- В следующий созыв пойдёте?
- Если позовут. Нет, разочарования от депутатской деятельности не испытываю…
…и заторопился на заседание своей комиссии по экономике и финансам. А я думал – ну и хорошо, что Павел Гвоздухин не политик, их и без него, как бродячих собак на набережной. Зато экономист какой… больше пользы.
Леонид Черток