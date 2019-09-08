Безжалостный Архангельск голосует за смертную казнь

В стране началась новая волна обсуждения – не пора ли хотя бы частично отменить мораторий на исполнение смертных приговоров (сейчас они заменяются пожизненным заключением в спецтюрьмах).
Издание «Регион 29» провело опрос среди своих читателей «Нужно ли вернуть смертную казнь в России?». Ответили 528 человек. И вот результаты:
- 230 опрошенных (43,56 процента) согласны на отмену моратория, но только в крайних случаях.
- 194 подписчика (36,74 процента) уверены, что это давно пора сделать: «Преступники совсем страх потеряли!», — считают они.
- 63 человека (11,93 процента) не уверены, что введение исключительной меры что-либо изменит в правовой жизни государства.
- И только 41 человек (7,77 процента) — против возврата смертной казни.
Напомним, чуть ранее Уполномоченная по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова высказалась за смертную казнь, тем самым, по мнению ряда наблюдателей, дискредитировав само звание омбудсмена.
Размышления на тему – кому выгодна эта волна, читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.
(на фото: так казнили декабристов... историческая реконструкция)