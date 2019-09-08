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Безжалостный Архангельск голосует за смертную казнь

В стране началась новая волна обсуждения – не пора ли хотя бы частично отменить мораторий на исполнение смертных приговоров (сейчас они заменяются пожизненным заключением в спецтюрьмах).

Издание «Регион 29» провело опрос среди своих читателей «Нужно ли вернуть смертную казнь в России?». Ответили 528 человек. И вот результаты:

- 230 опрошенных (43,56 процента) согласны на отмену моратория, но только в крайних случаях.

- 194 подписчика (36,74 процента) уверены, что это давно пора сделать: «Преступники совсем страх потеряли!», — считают они.

- 63 человека (11,93 процента) не уверены, что введение исключительной меры что-либо изменит в правовой жизни государства.

- И только 41 человек (7,77 процента) — против возврата смертной казни.

Напомним, чуть ранее Уполномоченная по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова высказалась за смертную казнь, тем самым, по мнению ряда наблюдателей, дискредитировав само звание омбудсмена.

Размышления на тему – кому выгодна эта волна, читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

(на фото: так казнили декабристов... историческая реконструкция)

19 октябрь 08:32 | : Горячая тема / Скандалы

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