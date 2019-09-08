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Игорь Орлов не интересуется дипломатами. Что трое американцев хотели увидеть в Архангельской области?

Об этом происшествии, случившемся по некоторым данным еще в понедельник, сегодня с раннего утра говорят все центральные телеканалы.

14 октября трое сотрудников американского посольства в статусе военных атташе были задержаны на железнодорожном вокзале города Северодвинска (Архангельская область), когда они сходили в пригородного поезда, прибывшего из Неноксы.

Напомним, это обычное поморское село получило воистину мировую известность после трагедии на военном полигоне – во время испытаний чего-тол радиоактивного и смертоносного погибло двое военных и пятеро штатских сотрудников корпорации «Росатом».

Впрочем, американским дипломатам вменяется не посещение Нёноксы, а несанкционированное проникновение в Северодвинск, который так и не избавился полностью от статуса города с регламентированным посещением для иностранных граждан.

Примечательно, что в теленовостях географическое название «Нёнокса» совсем не звучит, речь идет только о Северодвинске, на территории которого находятся такие секретные объекты российского ВПК, как «Севмаш» и «Звездочка». Одновременно американские журналисты утверждают, что весь цивилизованный мир прежде всего интересует ситуация в Нёноксе – чем еще эти русские нас взрывать хотят?

Американское посольство в Москве настаивает на версии, что американские военные хотели посетить Архангельск, чтобы полюбоваться его красотами(?!), но чудесным образом оказались на тупиковой железнодорожной ветке местного назначения. В связи с этим остаётся непонятным, на каком направлении были задержаны иностранные дипломаты, и кто «стуканул» об их присутствии на территории региона в соответствующие органы. Впрочем, есть данные, что эти военные перед своим путешествием ставили российскую сторону об этом в известность, и на начальном этапе им никто препятствий не чинил.

Пикантная деталь. Журналисты зачем-то обратились за комментариями об инциденте к губернатору Архангельской области Игорю Орлову. В ответ прозвучало – «Я дипломатами не интересуюсь». А что, интересно, они еще хотели услышать в ответ от гражданского человека, не находящегося на службе в МИДе?

(на фото: электричка в Нёноксу)

17 октябрь 06:57 | : Горячая тема / Происшествия / Скандалы

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