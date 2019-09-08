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Жертвы оптимизации. В детсаду «Песенка» закрывается спецгруппа по лечению болезней глаз

Архангельский детский сад № 32 («Песенка»), что на Привокзалке, был по-своему уникальным детским образовательным учреждением. На его базе действовала специальная группа для детей с такими сложными болезнями глаз, как амблиопия и астинматика. Очень трогательная картина… все дети в очечках, никто никого не дразнит «очкариком», ребятишек возили туда с городских окраин.

И вот выясняется, что бюджет не в силах оплачивать ставку одной из двух оставшихся медсестер (до этого в штатном расписании были 2 врача офтальмолога и 4 медсестры). Соответственно, сократится число сеансов на специальных аппаратах, а само лечение превратится в профанацию. Информацию уже подтвердило руководство Первой городской детской поликлиники.

А ведь только вчера в программе «Позиция» (местная врезка на телеканале «Россия-24») депутат ГорДумы Ростислав Васильев распинался о каком-то бюджетном профиците…

Между тем, по сведениям редакции, уже прошло совещание с участием главврача поликлиники (Коробейников О.В.), заведующих отделениями и экономистов(!), на котором было принято оптимальное решение – сократить ежемесячные курсы лечения и профилактики до 2-3 курсов в год, хотя независимые специалисты в области офтальмологии настоятельно рекомендуют именно первый вариант.

Родители маленьких «очкариков» задают взрослым тетя (и дядям) в белых халатах логичный вопрос - зачем они переводили своих детей из садиков, которые находились рядом с домом в этот специализированный садик? Ведь вернуться обратно для многих будет проблематично… всем известно, как разлетаются освободившиеся места в дошкольных учреждениях.

Как выяснилось в частных беседах с персоналом «Песенки», все упирается в деньги – на лечение одного ребенка с проблемами по зрению тратится 5 000 рублей, а государственной поликлиники это ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕВЫГОДНО. Это при том, что лечение детей оплачивается по полису ОМС, и его оплачивают уполномоченные страховые компании.

Родители детей в очках, посещающих «Песенку», обращаются с просьбой… точнее с требованием во все надзорные органы провести служебную проверку Первой детской поликлиники г. Архангельска на предмет вышеизложенной ситуации.

О результатах ИА RUSNORD сообщит дополнительно…

(на фото: дети из «Песенки» на утреннике)

11 октябрь 11:48 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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