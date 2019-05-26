Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Слишком много домыслов». Евгений Адамов о ядерном инциденте под Северодвинском

«Надо доверять словам специалистов». Об этом бывший министр атомной промышленности РФ сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Вопрос журналиста: И хотел бы, может быть, вернуться к кратковременному выбросу. Как получается, что так обратно меняется фон в обратную сторону? Я понимаю, как он увеличивается в 16 раз. Что-то произошло — он увеличился. Почему так быстро пришло в норму и можно ли этому верить?  Почему так быстро пришло в норму и можно ли этому верить?

Е.Адамов: Верить можно по той причине, которую я с самого начала называл, потому что сегодня достаточно качественная дозиметрия. Причем она находится в нескольких руках. На своих предприятиях «Росатом» осуществляет и вокруг своих предприятий, в городах, которые близко от атомных станций, например. Есть Росгидромет, он тоже обладает достаточным количеством приборов. Ну, и дозиметр сегодня — это не прибор, который только специалисты в руках имеют, поэтому множество людей самостоятельно этим занимаются, не всегда, правда, корректно. Поэтому верить этой информации можно.

Причины объяснить я в данном случае не могу, они могут быть разные. Если это радиоактивность такого плана, что она попала через воздушные потоки, значит, ну вот, она каким-то образом попала, занесена и унесена ветром, так скажем. Если это радиоактивность, которая на той же морской платформе почему-либо появилась, а потом этот источник ушел в море — вот вам причина, почему она могла закончится.

Всё домыслы. До тех пор, пока не будет внятных объяснений, пока я рекомендую верить тому, что говорят специалисты. Насколько мне известно — я сам этого не видел, — но и директор Саровского центра Валентин Ефимович Костюков и научные руководители Соловьев и Чернышев, они уже давали по этому поводу интервью. Это очень добросовестные люди, и они никогда не будут заниматься дезинформацией.

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, Евгений Адамов работал главой Министерства по атомной энергетике с 1998 по 2001 г.г. В 2005 году был арестован в Берне (Швейцария) на основании обвинений в мошенничестве. Арест был произведён по запросу США. США обвиняли Адамова в присвоении 9 миллионов долларов, предоставленных России Министерством энергетики США в качестве помощи для улучшения безопасности на ядерных объектах. Запросы на экстрадицию поступили от США и затем от России, которая активно протестовала против действий США. В конечном счёте Адамов был экстрадирован в Россию. В России Адамову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статья 285 УК России). Ему инкриминировали неправомерное списание долгов компании Globe Nuclear Services and Supply Limited в размере около 100 млн долларов США, передачу этой же компании прав на реализацию в США природного урана в рамках контракта ВОУ-НОУ, а также соучастие в размывании доли государства в этой компании. 19 февраля 2008 года Адамов был осуждён Замоскворецким судом Москвы по статьям 159 и 285 УК РФ на пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор был отменён Московским городским судом по ходатайству защиты (одним из адвокатов Адамова был Генри Резник). Пересмотрев дело, Московский городской суд приговорил Евгения Адамова к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.  

14 август 14:21 | : Горячая тема / Политика / Происшествия

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (112)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20