«Слишком много домыслов». Евгений Адамов о ядерном инциденте под Северодвинском

«Надо доверять словам специалистов». Об этом бывший министр атомной промышленности РФ сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Вопрос журналиста: И хотел бы, может быть, вернуться к кратковременному выбросу. Как получается, что так обратно меняется фон в обратную сторону? Я понимаю, как он увеличивается в 16 раз. Что-то произошло — он увеличился. Почему так быстро пришло в норму и можно ли этому верить? Почему так быстро пришло в норму и можно ли этому верить?
Е.Адамов: Верить можно по той причине, которую я с самого начала называл, потому что сегодня достаточно качественная дозиметрия. Причем она находится в нескольких руках. На своих предприятиях «Росатом» осуществляет и вокруг своих предприятий, в городах, которые близко от атомных станций, например. Есть Росгидромет, он тоже обладает достаточным количеством приборов. Ну, и дозиметр сегодня — это не прибор, который только специалисты в руках имеют, поэтому множество людей самостоятельно этим занимаются, не всегда, правда, корректно. Поэтому верить этой информации можно.
Причины объяснить я в данном случае не могу, они могут быть разные. Если это радиоактивность такого плана, что она попала через воздушные потоки, значит, ну вот, она каким-то образом попала, занесена и унесена ветром, так скажем. Если это радиоактивность, которая на той же морской платформе почему-либо появилась, а потом этот источник ушел в море — вот вам причина, почему она могла закончится.
Всё домыслы. До тех пор, пока не будет внятных объяснений, пока я рекомендую верить тому, что говорят специалисты. Насколько мне известно — я сам этого не видел, — но и директор Саровского центра Валентин Ефимович Костюков и научные руководители Соловьев и Чернышев, они уже давали по этому поводу интервью. Это очень добросовестные люди, и они никогда не будут заниматься дезинформацией.
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, Евгений Адамов работал главой Министерства по атомной энергетике с 1998 по 2001 г.г. В 2005 году был арестован в Берне (Швейцария) на основании обвинений в мошенничестве. Арест был произведён по запросу США. США обвиняли Адамова в присвоении 9 миллионов долларов, предоставленных России Министерством энергетики США в качестве помощи для улучшения безопасности на ядерных объектах. Запросы на экстрадицию поступили от США и затем от России, которая активно протестовала против действий США. В конечном счёте Адамов был экстрадирован в Россию. В России Адамову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статья 285 УК России). Ему инкриминировали неправомерное списание долгов компании Globe Nuclear Services and Supply Limited в размере около 100 млн долларов США, передачу этой же компании прав на реализацию в США природного урана в рамках контракта ВОУ-НОУ, а также соучастие в размывании доли государства в этой компании. 19 февраля 2008 года Адамов был осуждён Замоскворецким судом Москвы по статьям 159 и 285 УК РФ на пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор был отменён Московским городским судом по ходатайству защиты (одним из адвокатов Адамова был Генри Резник). Пересмотрев дело, Московский городской суд приговорил Евгения Адамова к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.