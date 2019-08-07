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Дольщики: ЖК "Седьмое небо" готовится к сдаче... всем спасибо

В освещаемом ранее нами ходе строительства ЖК «Седьмое небо» наконец появились положительные перспективы. Дольщикам удалось установить диалог с застройщиком, представителями власти и контролирующими органами.

В настоящее время практически выполнено благоустройство территории, решены все вопросы с проектной документацией, внутри дома устраняются пара последних замечаний. Дольщики с нетерпением ждут уведомлений о приемке квартир. Но указанный ЖК строится так долго, что оброс сплетнями и слухами, распространяющими в том числе СМИ, не заинтересованными в проверке фактов со слов граждан, не являющихся дольщиками указанного ЖК.

Застройщик ЖК «Седьмое Небо» г-н Шпилевой А.В. - известный в регионе предприниматель и за свой долгий срок предпринимательства сумел нажить себе немало недоброжелателей. И эти личности решили использовать обстоятельства и беду других людей в собственных целях, строча кляузы в контролирующие органы, вводя в заблуждение средства массовой информации.

Всем понятно, что точку во всех вопросах поставит сдача дома, которая состоится уже в ближайшей перспективе. А пока разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Седьмое Небо» не подписано, он и дальше продолжает оставаться виновником сплетен и инструментом мести хозяйствующих субъектов региона.

В связи с вышесказанным, главные заинтересованные лица в этой истории – дольщики ЖК «Седьмое небо» - благодарят всех за слова поддержки и просят остановить информационный шум вокруг их будущего места жительства.   

07 август 15:42 | : Горячая тема / Экономика

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