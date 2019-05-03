«Когда-нибудь мы будем жить на «Седьмом небе». Обманутые дольщики готовят свой план действий

(продолжение, начало истории здесь и здесь)
Когда-нибудь мы будем жить в «Седьмом небе» и будем на седьмом небе от счастья – вот такие сны снятся обманутым дольщикам ЖК «Седьмое небо». Напомним, что строительство дома началось в 2014 г., но сдача объекта многократно переносилась. При этом бессовестный застройщик Шпилевой – мистер Spire обещал, что дом вот-вот сдастся и все будет отлично. Но, шли недели-месяцы-года, а обманутые граждане РФ не получали желаемое за свои собственные деньги. Ошибочно полагать, что среди них есть олигархи, нет, обычные люди – рабочие, учителя, преподаватели, врачи. Многократные обращения в инстанции не приносили никакого результата. Можно привести в пример несколько ярких высказываний чиновников, работников прокуратуры. Товарищ Гладышев в 2019 году ответил на обращение дольщиков как-то повлиять на господина Шпилевого - "Вы же сами вступили в это долевое строительство…". Ответ Прокуратуры г. Архангельска от 14.03.19 №1570Ж-19 «Основания для признания участников строительства объекта пострадавшими в порядке, установленном приказом Минстроя России …, у Инспекции отсутствовали … Вопросы завершения строительства объекта находятся на контроле прокуратуры города.» От такого наплевательского отношения чиновников хочется поступить, как поступила главная героиня повести Карамзина «Бедная Лиза», только вряд ли господа Шпилевой, Гладышев, заместитель прокурора города Михайлов стали бы переживать, как герой из той же повести – Эраст. Но Ломоносовский суд 17.04.19. , рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Архангельске административное дело по административному исковому заявлению К. к Инспекции государственного строительного надзора Архангельской области о признании решения незаконным, понуждении к включению в реестр пострадавших граждан, решил:
Это значит, что при обращении остальных 149 обманутых граждан в суд, судебное дело будет рассматриваться в упрощенном порядке и реестр обманутых дольщиков пополнится 150 честными наивными гражданами Российской Федерации.
Пока господин Шпилевой, под контролем депутатов готовится предоставить расчет необходимого финансирования и план-график завершения работ по достройке дома, обманутые дольщики ЖК «Седьмое небо» готовы начать реализовывать свой план, чтобы как-то привлечь внимание к своей проблеме, ведь они же «…сами вступили в это долевое строительство.» (copy right Гладышев).
Некоторые пункты плана-графика обманутых дольщиков:
- Обращение в суд для признания об отказе во включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены, на территории Архангельской области (июнь 2019 г.)
- Обращение в Минстрой России (июнь 2019 г.)
- Обращение на горячую линию с Президентом (июнь 2019 г.)
- Обращение в Генеральную прокуратуру РФ (июнь 2019 г.)
- Проведение одиночных пикетов (июнь 2019 г. до сдачи дома)
- Проведение массовых пикетов (июнь 2019 г. до сдачи дома)
(на фото: картина НеРепина «Обманутые дольщики пишут письмо Президенту про Шпилевого»)
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