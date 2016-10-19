Мат как язык войны. Что услышит губернатор Орлов на Шиес

После Санкт-Петербурга наш губернатор собирается в самую горячую точку региона – в Шиес. Об этом доверительно сообщил его пресс-секретарь Артём Ботыгин: «Точную дату не могу сказать. Поездка планируется. Сами понимаете, что есть общественное недовольство, там в последние дни происходят столкновения, поэтому тоже нужно понимать, что приезд губернатора может спровоцировать какие-либо еще действия. Мы надеемся, что будет удачный момент, когда все будет более или менее спокойно, когда активисты будут готовы к встрече и конструктивному разговору. В ближайшее время эта поездка произойдет…». Эх, зря он это сделал. Потому что, как только слова Артёма появились в социальных сетях, пошли такие комментарии, после которых даже Рэмбо засомневался бы в целесообразности такого визита.
С другой стороны, губернатору ехать надо. А ещё раньше надо было выйти к митингующим с разъяснением собственной позиции, об этом писалось не единожды. Вот только разрешит ли его охрана, я действительно не знаю её возможности и права (как известно, ФСО сейчас охраняет только северокавказских лидеров, глав Москвы и Санкт-Петербурга). Впрочем, не исключаю, что указание посетить мятежный район поступило от самого президента… а с ним не спорят.
Но что ждёт Орлова на Шиес? По тому, что мы видим на кадрах видеохроники или читаем в интернете, ничего хорошего. По свидетельству главного миссионера Архангельской епархии протоиерея Евгения Соколова, на Шиесе много мата. И вряд ли он святой отец слышал от полицейских, всё-таки у них служебная дисциплина, они при исполнении. И даже в те моменты, когда находятся не в прямом столкновении с протестующими.
Миссионер и не скрывает, что в основном находился в стане экоактивистов. Значит, от них наслушался. Значит, на нём не ругаются в пылу сражения, на мате там говорят. При священнослужителе, не стесняясь! Наверное, и женщины тоже себя не сдерживают, они больше склонны к истерике. И как вам такой моральный портрет защитника экологии?
Мат – это язык войны. Мат снимает табу на убийства. С матом наши отцы и деды шли в атаку на фашистов, причём намного чаще, чем с именем Сталина. О каких мирных переговорах может сейчас идти речь?
Чей-то отец с гордостью рассказывал журналистам, что привёз с собой на Шиес трёх малолетних сыновей – пусть постоят за правду! Кто-то им восхищается, но по моим родительским понятиям он безответственный идиот, его дети в этой обстановке увидят всю «прелесть» человеческой натуры и узнают много новых для себя слов (если, конечно, в семье их не слышат).
Люди увлеклись игрой в революцию. Всё чаще в их руках появляются лозунги «Шиес - наш Донбасс!» или того хлеще «Шиес - нащ Сталинград!». Интересно, где воевали их дедушки в ту войну, только представьте такой плакат в руках ветерана, прошедшего через ад битвы за город на Волге. Это из той же серии, что и современные наклейки на БМВ и Мерседесах «На Берлин!» и «Можем повторить!», полное непонимание того, что пишут и скандируют.
На Шиес стали ездить узнаваемые люди. Про Древарха уже писал, ничем не удивил. Архангельская епархия в качестве миротворца послала в зону отца Евгения (Соколова), самую известную медиаперсону региона в церковном сане. Депутат АрхГорДумы Александр Афанасьев одно время был постоянным гостем на ток-шоу… за что, наверное, и поплатился небольшим штрафом. Не по злобе суда, просто наглядно показали, что перед законом все равны (авторское предположение).
Но почему в этой горячей точке не видно Алексея Навального, ведь любой народный протест как раз его тема? Или Никиты Исаева с его амбициями политика федерального уровня, до этого не раз наезжавшего в безопасный Архангельск. От них протестующим передаются только приветы и уверения, что не забудут, когда сами окажутся во власти. Ну-ну…
А Орлов решил рискнуть? На фоне постоянных разговоров, что он в губернаторском кресле досиживает последние деньки? Как-то нелогично.
Но если и так, кого ждёте ему на замену? Сами видите, какой сегодня тренд на новых глав регионов – силовики. В нашей же ситуации Архангельскую область ожидает, не иначе, силовик в квадрате… из прокуроров-отставников, привыкших по роду деятельности карать, а не миловать. Вы надеетесь, что любой другой, оказавшийся на месте Орлова, сразу же поедет в Кремль доказывать, что, вместо Архангельской области московский мусор должен храниться на полигонах в Коми, Пскове или ещё где, только не у нас? Самим-то не смешно?
В моих разговорах с местными депутатами несколько раз прозвучала мысль – 6 млрд. слишком небольшая сумма за такое ответственное хранение, вот 30 – в самый раз, Москва и не такие деньги потянет. Совсем другой разговор, тут есть, на чём торговаться, договариваться.
Торговля лучше любой войны, тем более, гражданской.
Леонид Черток