"В тундре жлобы не выживают". Конституционный суд впервые встал на защиту прав коренных малочисленных народов Севера

Сегодня 28 мая 2019 года состоялось провозглашение Постановления Конституционного Суда по делу о правах коренных малочисленных народов. Это беспрецедентное и, очень резонансное дело, сразу привлекло внимание общественности и журналистов. Впервые в стенах Конституционного Суда столь колоритная, мощная фигура, представитель коренных народов Севера Долган Геннадий Щукин, с открытым запросом на самоидентификацию, с откровенным, со слезами на глазах, посланием высшей судебной власти России – «Помогите, мы исчезаем!»
В России на сегодняшний день насчитывается 46 коренных малочисленных народов, из которых 40 – народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Конституция РФ призывает гарантировать права коренных народов в соответствии с общепризнанными мировыми стандартами (статья 69). При этом мировое сообщество достаточно давно признало интересы коренных народов важной ценностью мировой цивилизации, об этом, в частности говориться в Конвенции МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах», Декларации ООН о правах коренных народов, а также в других международных документах.
Согласно Федеральному закону «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» коренные малочисленные народы Российской Федерации - народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.
В России интерес к коренным народам актуализировался в 2019 году в связи с первым в истории Конституционного Суда РФ делом о защите прав коренных малочисленных народов.
Это дело берет свое начало в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, где свою жизнедеятельность ведут общины коренных малочисленных народов нескольких северных национальностей.
Так, в 2014 году председатель семейной родовой общины коренного малочисленного народа Долган «Амяксин» (Медведь) и по совместительству президент местной Ассоциации общественных объединений коренных малочисленных народов Геннадий Кириллович Щукин разъяснил председателям общин о том что, существующая испокон веков практика добычи продуктов охоты уполномоченным общиной охотником из расчета на всех членов общины гарантирована правом и может свободно применятся в практике общин.
Такой правовой основой, по мнению Щукина, является статья 19 Федерального закона «Об охоте…», которая к субъектному составу традиционной охоты относит не только лиц коренных малочисленных народов, но и их общины (часть 1). Указывает на свободный (без разрешения) режим осуществления охоты в рамках установленного лимита (часть 2). И предусматривает два варианта использования продукции охоты: для личного потребления и для реализации (часть 3).
Однако применяемый общинами режим традиционной охоты посредством уполномоченного охотника в силу определенных причин заинтересовал правоохранительные органа, а давший соответствующие разъяснения Г.К. Щукин и реализовавшие эти разъяснения уполномоченные охотники стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по основанию незаконной охоты, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ).
В дальнейшем уголовные дела в отношении охотников с их согласия были прекращены вследствие истечения срока давности уголовного преследования.
Однако, Геннадий Щукин осознавал явную историческую несправедливость (традиционная охота коренных народов таким способом велась с незапамятных времен), и поэтому в отличие от уполномоченных охотников, не согласился на прекращение своего уголовного дела, желая восстановления исторической правды и оправдания своего имени.
В итоге в 2017 году в отношении Г.К. Щукина был вынесен обвинительный приговор, который был оставлен в силе судами апелляционной и кассационной инстанции. По мнению судов, статья 19 Федерального закона «Об охоте…» предполагает, что право традиционной охоты может осуществляться лишь индивидуально каждым лицом из числа коренных малочисленных народов, и не может быть осуществлено посредством уполномоченного общиной охотника.
Надежда оставалась только на Конституционный Суд, который может оценивать закон и практику его применения на соответствие Конституции России. Однако, до этого Конституционный Суд еще не принимал к рассмотрению дела, непосредственно касающиеся прав коренных малочисленных народов. Поэтому, по словам Геннадия Щукина, после получения извещения о принятии жалобы к производству он с надеждой на правду и справедливость разнес эту весточку по всей тундре.
В состоявшемся 16 апреля 2019 года заседании Конституционного Суда РФ Г.К. Щукин рассказал о трагической истории своей семьи, как образе коренных народов Севера, подвергшихся в свое время принудительной ассимиляции. Также заявитель-долган выразил надежду на конституционную защиту, рассказав о том, что по давно сказанным словам его матери, «у русских есть бумага, которая сильно поможет… это Конституция…».
Выступление Геннадия Щукина с трибуны Конституционного Суда было пронзительным и откровенным, простым и честным. Так не принято говорить сегодня. К таким словам утратили интерес. От них стараются защититься. Повсюду приветствуется формальный подход и сложившаяся беспроблемная практика, следуя которой, будете услышаны. Но не на этот раз. Некоторые отрывки из выступления Геннадия Щукина сразу стали цитироваться:
Подготовивший конституционную жалобу и представлявший Г.К. Щукина в Конституционном Суде адвокат Владимир Цвиль отметил, что «элементы самобытности коренных малочисленных народов это не только защищаемый правом интерес меньшинства, но и надправовая социально-биологическая и цивилизационная ценность, выражающаяся в исторически сложившемся образе жизни отдельных групп человечества, который отражает естественное сосуществование природы и человека, позволяет адаптироваться к сложным природно-климатическим условиям, автономно и экологично обеспечивать жизнь и природопользование в этих условиях».
При этом, как указал адвокат, права коренных народов, следуя общей закрепленной в преамбуле российской Конституции идее преемственности и взаимной ответственности поколений, выполняют трансляционную функцию сохранения, передачи и развития опыта, мудрости и философии коренных народов сквозь поколения.
Кроме того, на основании международных норм и стандартов позиция заявителя основывалась на том, что одним из фундаментальных законных интересов коренных малочисленных народов является их право на традиционное природопользование, как основа традиционного образа жизни, хозяйствования и жизнеобеспечения.
В качестве основного довода адвокат Цвиль отметил, что смысл статьи 19 Федерального закона «Об охоте…», как предполагающий в силу сложившейся правоприменительной практики возможность только личной добычи охотничьих ресурсов, «лишает соответствующих гарантий тех лиц из числа коренных малочисленных народов, которые по объективным причинам не могут непосредственно участвовать в процессе охоты. Во-первых, это субъекты, которые фактически не могут лично охотиться в силу физиологических причин, как правило, из-за возраста или состояния здоровья. Во-вторых, это субъекты, которые учитывая положения Федеральных законов «Об охоте…» и «Об оружии», - юридически не имеют права охотиться по причине отсутствия статуса охотника и права приобретения, хранения и ношения оружия, что может быть обусловлено, как вышеуказанными физиологическими причинами, так и традиционным для коренных малочисленных народов разделением труда, в частности, внутрисемейным разделением труда между мужчиной и женщиной».
На основании данных и других доводов позиция заявителя состояла в нарушении примененным законом международных стандартов прав коренных народов, конституционных принципов равенства и недопустимости издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина, блокировании возможности и обязанности взаимной детско-родительской и семейно-родовой заботы, а также других конституционных идей.
В своем Постановлении Конституционный Суд РФ указал, что следует признать ст. 19 ФЗ «Об охоте…» не противоречащей Конституции России, так как она предполагает, что каждый член общины вне зависимости от наличия у него статуса охотника может поручить вести охоту одному из членов общины. Выявленный конституционно-правовой смысл ст. 19 ФЗ «Об охоте…» является общеобязательным. Дело Геннадия Щукина в контексте выявленного конституционно-правового смысла подлежит пересмотру.
В качестве первых комментариев этого решения представитель заявителя адвокат Владимир Цвиль отметил его знаковый характер, «поскольку естественные интересы коренных малочисленных народов достаточно долгое время находились в глубокой тени прав и интересов большинства». Адвокат подчеркнул, что «права коренных народов это важная часть культурного многообразия и исторического наследия человечества, поскольку это веками сложившийся способ жизнеобеспечения в суровых природно-климатических условиях. И этот пласт цивилизационного разнообразия нельзя терять, его нужно поддерживать».
Елена Ломова