Пир во время чумы. В нищей Онеге строят аква-рай для богатых

О том, что в городе Онеге, которому обанкротившаяся (в моральном плане) и позднее реструктуризированная КРАО присвоила звание «территории опережающего развития», строится второй в Архангельской области аквапарк (первый построен в городе Мирном… весьма специфическом месте по экономическим и социальным показателям за счет соседства с космодромом «Плесецк»), сегодня сообщают региональные интернет-агентства.
Они же расписывают услуги, которые будет предоставлять будущий центр удовольствий - В Аквапарке будут взрослый и детский бассейны, большая джакузи, а также детские горки, аттракционы, брызгалки, водопад. «Центр семейного водного отдыха» расположится в комплексе «Лесная сказка». В самом центре также строятся русская, финская и бухарская бани. На первом этаже кроме аквапарка разместятся ресепшен, раздевалки, душевые и кафе. На втором этаже - гостиничные номера.
Как можно понять из рекламы, аквапарк рассчитан в основном на заезжих туристов, местным он будет не по карману (вряд ли там будут билеты различной стоимости по предъявлению паспорта с регистрацией). Что создаст еще один очаг социальной напряженности в регионе.
К слову, Онега как курорт несколько раз попадала во всероссийские рейтинги из-за рекордной дешевизны отдыха и спартанских условий, предлагаемых потенциальным туристам. Это к вопросу о платежеспособности отдыхающих там.
Впрочем, ряд чиновников уже поет осанну данному проекту.
Одновременно наблюдатели высказывают сомнения в целесообразности данного проекта. Прежде всего, из-за плохой транспортной доступности курорта. По их мнению, начинать надо было хотя бы с моста…
Также высказываются опасения, что на этом объекте кто-то что-то отмывает… уж слишком призрачной представляется окупаемость проекта.
(на фото: вот такая муниципальная баня будет соседствовать с роскошным аквапарком)