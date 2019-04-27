Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пир во время чумы. В нищей Онеге строят аква-рай для богатых

О том, что в городе Онеге, которому обанкротившаяся (в моральном плане) и позднее реструктуризированная КРАО присвоила звание «территории опережающего развития», строится второй в Архангельской области аквапарк (первый построен в городе Мирном… весьма специфическом месте по экономическим и социальным показателям за счет соседства с космодромом «Плесецк»), сегодня сообщают региональные интернет-агентства.

Они же расписывают услуги, которые будет предоставлять будущий центр удовольствий - В Аквапарке будут взрослый и детский бассейны, большая джакузи, а также детские горки, аттракционы, брызгалки, водопад. «Центр семейного водного отдыха» расположится в комплексе «Лесная сказка». В самом центре также строятся русская, финская и бухарская бани. На первом этаже кроме аквапарка разместятся ресепшен, раздевалки, душевые и кафе. На втором этаже - гостиничные номера.

Как можно понять из рекламы, аквапарк рассчитан в основном на заезжих туристов, местным он будет не по карману (вряд ли там будут билеты различной стоимости по предъявлению паспорта с регистрацией). Что создаст еще один очаг социальной напряженности в регионе.

К слову, Онега как курорт несколько раз попадала во всероссийские рейтинги из-за рекордной дешевизны отдыха и спартанских условий, предлагаемых потенциальным туристам. Это к вопросу о платежеспособности отдыхающих там.

Впрочем, ряд чиновников уже поет осанну данному проекту.

Одновременно наблюдатели высказывают сомнения в целесообразности данного проекта. Прежде всего, из-за плохой транспортной доступности курорта. По их мнению, начинать надо было хотя бы с моста…

Также высказываются опасения, что на этом объекте кто-то что-то отмывает… уж слишком призрачной представляется окупаемость проекта.

(на фото: вот такая муниципальная баня будет соседствовать с роскошным аквапарком)  

27 май 15:45 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

Видеозал


Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
Администрация города Архангельска приносит извинения участникам сорванного мероприятия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2019 (194)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)

Деньги


все материалы
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20