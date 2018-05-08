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След Мирелли. Сын бывшего замгубернатора Архангельской области женился на наследнице миллиардов

В информации, прошедшей по федеральным СМИ, делается акцент на присутствии на свадьбе дочери миллиардера Чигиринского (происхождение капиталов которого вызывает вопросы) пресс-секретаря главы российского кабмина Натальи Тимаковой. Которая разошлась до такой степени, что даже станцевала лезгинку.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева сидела за одним столом со своим мужем Александром Будбергом, экс-главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым и его супругой-фотомоделью Софьей, а также с супругой бизнесмена Олега Дерипаски Полиной.

Ведущими свадьбы выступили Максим Галкин и Николай Басков. На торжествах выступали известные музыканты – Ани Лорак, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Олег Газманов и другие артисты… короче, конкретный пацан выдал дочку замуж.

Нас же, в первую очередь, интересует персона жениха. Это Морис, сын бывшего замгубернатора Архангельской области Александра Мирелли, возглавлявший при Михальчуке представительство региона в Москве. Про него тогда ходили слухи, что он поставлен смотрящим за Якутом от столичной братвы.

В последнее время Мирелли-старший подвязался в Общероссийском народном фронте при недавно скончавшемся Станиславе Говорухине.

Зная нравы этой тусовке – заключать браки только с равными себе по доходам, можно только догадываться, сколько этот папаша наворовал у Архангельской области…

(на фото: счастливые молодожены – у них есть ВСЁ)

19 июнь 09:19 | : Горячая тема / Скандалы

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