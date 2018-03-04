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Чтобы это значило? Екатерина Прокопьева "засветилась" в Кремле среди выпускников высших губернаторских курсов

Вчера в Кремле Владимир Путин поздравил выпускников программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Программу также часто называли «тренингом будущих губернаторов».

«У вас, что называется, все впереди», — сказал президент, пожелав выпускникам дальнейших успехов.

Выступая с ответным словом, одна из участниц тренинга отметила, что выпускницы курса могут и «коня на скаку остановить», а выпускники им не уступают и всегда в «полной боевой готовности». «Мне бы очень хотелось, чтобы там и тогда, где и когда вы будете работать, никакие избы не горели, не было бы необходимости останавливать поезда на ходу либо лошадей на скаку, чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному», — сказал на это Путин.

Напомним, что уже семь человек, ранее прошедших данный тренинг, пристроены на должность главы региона в разных точках РФ: Дмитрий Азаров возглавил Самарскую область, Глеб Никитин — Нижегородскую, Станислав Воскресенский — Ивановскую, Александр Бурков — Омскую, Андрей Клычков — Орловскую, Андрей Травников — Новосибирскую, Александр Цыбульский — Ненецкий автономный округ. Также Артем Здунов стал премьер-министром Дагестана.

В ходе обучения участники программы участвовали в гонках на лодках-драконах, прыгали в воду со скалы в Сочи, учились стрельбе, прыжкам с парашютом и ложились под движущийся БТР, а также изучали китайскую философию.

Наблюдатели отметили присутствие среди выпускников курсов будущих губернаторов заместителя главы Архангельской области по социалке Екатерину Прокопьеву, причём стоящую в первом ряду. Теперь гадают – чтобы это значило…

Ранее в интернете обсуждалась кандидатура Ксении Собчак, которой президент обещал в качестве утешительного приза «какой-нибудь регион не из важных».

(фото с официального сайта Кремля – наша по центру)  

26 апрель 08:27 | : Горячая тема / Политика

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