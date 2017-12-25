Новые автобусы в Архангельске: надежды и вопросы

Сегодня архангельским журналистам были представлены новенькие низкопольные автобусы, которые с таким вожделением ждала столица региона.

Напомним, несколько аукционов по распределению городских автобусных маршрутов так ни к чему и не привели, автоперевозчики не выполняли предложенные им условия, по городу продолжали шнырять старые ПАЗики.

В итоге было создано новое автопредприятие путем слияния группы компаний АПАП-1 и Северодвинского пассажирского автотранспортного предприятия.

Новое ООО «Архтрансавто» и планы на будущее представил его директор Николай Карягин:

- Сегодня в город уже прибыла первая колонна из 10 автобусов средней вместимости. Все они абсолютно новые, непосредственно с завода МАЗ. Они выйдут для работы на маршрутах №11 и №76. До конца года мы планируем заменить полностью подвижной состав на данных маршрутах: он составляет 29 единиц. Приобретение автобусов на другие маршруты будет производиться в 2019 и 2020 годах.

Придет и новый стиль управления – контроль за всеми маршрутами через единую систему диспетчеризации.

- Шесть предприятий будут замыкаться на одну диспетчерскую, потребность в рациях (так раздражавших пассажиров своими хрипами – прим. редакции) для водителей отпадет. Именно диспетчер будет решать, какие меры по выполнению графика предпринимать водителю. Это также позволит устранить одну из самых острых проблем – невыход в рейсы вечерних маршрутов. Сейчас нам необходимо обучить специалистов, завести программное обеспечение для диспетчеризации. Данный этап займет порядка 3-х месяцев. Итогом станет повышение качества обслуживания.

Руководитель нового предприятия не скрывает, что себестоимость автоперевозок на новых автобусах средней вместимости более высокая, да и расходы на приобретение покрывать нужно. То есть, вопрос о повышении тарифов на проезд возникнет… но только после того, как горожане оценят преимущество и качество обслуживания в автобусах этого класса, и через обязательное утверждение новых цен на билеты в областном Агентстве по тарифам и ценам.

Между тем, наблюдатели в своем тесном кругу обсуждают не только преимущество нового вида автотранспорта, но и подводные камни. Которые обязательно есть в любом новом проекте.

Итак…

- Сам Николай Карягин во время брифинга не раз повторил, что «Архангельск – не Северодвинск». Это, прежде всего, иная городская инфраструктура, иная планировка города, иная протяженность дорог. Поэтому, по их мнению, пока сложно говорить, насколько Северодвинское автопредприятие будет сочетаться со своим архангельским коллегой, не окажется ли их симбиоз искусственным.

- Остается пока непонятным, как впишутся автобусы даже среднего размера в дорожную ситуацию современного Архангельска, часто встающего в пробки даже не в традиционные часы пик.

- Обновление автобусного парка города, если уж взялись за это дело, потребует больших инвестиций. А инвестиции предполагают механизм возврата (впрочем, как и банковские кредиты, лизинг, другие механизмы). О чем волнения, думается, уточнять не стоит. При существующих тарифах работа на линии автобусов более высокого класс будет убыточна.

- Должна появиться определенность с системой оплаты проезда. Пока идут разговоры о том, что она будет безналичной. Однако стоимость оборудования, которое полностью исключает работу кондуктора, доходит до 1 млн. рублей на один автобус. Кроме того, это 12% с каждой поездки на содержание системы и платежи банкам. Что опять же не лучшим образом скажется на стоимости билетов, ибо это все расходы. Останется ли альтернатива наличной оплаты хотя бы в автобусах малого класса?

Впрочем, все вышесказанное проверяется временем. На самом же деле, обновление автобусного парка областной столицы давно назрело… спор только вокруг методологии.

Глава Архангельска Игорь Годзиш, благодаря городских депутатов за положительное решение по концессии «Водоканала», сказал – с этим надо было что-то решать, дальше терпеть нет сил. Думается, и к автобусам это относится в полной мере.