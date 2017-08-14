"И даже не извинились". ЧП в 4-й городской больнице Архангельска попало в эфир НТВ

Как мы анонсировали ранее, сегодня на НТВ в программе «ЧП» вышел сюжет об эксцессе, случившимся в 4 городской больнице Архангельска.

Напомним, архангелогородка Людмила Зыкова положила свою 90-летнюю маму в паллиативное отделение больницы 2 сентября. 19-го она не нашла старушку в палате, медперсонал объяснил, что ее повезли на МРТ в Первую городскую, что не входило в первоначальный план лечения. Зыкова поехала в указанное медучреждение, но ее с полдороги развернули обратно, сказав, что мама возвращена на место. Фотографии, в каком состоянии она ее нашла, облетели не только интернет, но и федеральные телеканалы.

Несколько дней в соцсетях идет спор о происхождении гематом на теле пенсионерки. Региональный минздрав выступил с опровержением домыслов о насильственных действиях в отношении пожилой пациентки.

Факт насильственных действий в отношении пожилой женщины медицинскими работниками не подтвердили и в УВМД России по Архангельской области.

В то же время из интонации, в которой подан данный сюжет, можно сделать вывод, что столичные телевизионщики в этом не уверены.

Впрочем, дочь пострадавшей на этом и не настаивает, ее претензии к медперсоналу 4-й горбольницы другого характера.

Из переписки с редакцией ИА RUSNORD:

Бортика у кровати не было, а ведь это паллиативное отделение. Мне не звонили ни 17, ни 18, а 19 я приехала сама и не обнаружила маму на кровати. Было около 14 часов и сообщили, что ее увезли на МРТ, я поехала в 1 и тогда по дороге мне перезвонили, что ее вернули в 16. В пять вечера я ее нашла в 4 больнице и сфотографировала, т.к. толком мне никто не сказал, что произошло, одна медсестра сказала, что не на ее смене, на следующий день 20 другая медсестра сказала, что тоже в отпуске была, ей говорили, что мама упала, а как не сказали. И 20 я подала заявление в полицию, поскольку по фото мне многие высказали, что сомневаются в падении я и попросила разобраться.

Также Людмила Зыкова обращает внимание на то, что перед ними никто до сих пор не извинился за недосмотр, хотя после случившегося у ее мамы пропала какая-либо реакция на происходящее вокруг.

Если судить по интервью с главврачом больницы Татьяной Куликовой, прозвучавшем в сюжете упомянутой передачи, большой вина ни за собой, ни за подшефными сотрудниками она не чувствует.

ИА RUSNORD продолжает следить не только за здоровьем пострадавшей пациентки, но и за реакцией со стороны более высокого медицинского начальства.