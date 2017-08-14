Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"И даже не извинились". ЧП в 4-й городской больнице Архангельска попало в эфир НТВ

Как мы анонсировали ранее, сегодня на НТВ в программе «ЧП» вышел сюжет об эксцессе, случившимся в 4 городской больнице Архангельска.

Напомним, архангелогородка Людмила Зыкова положила свою 90-летнюю маму в паллиативное отделение больницы 2 сентября. 19-го она не нашла старушку в палате, медперсонал объяснил, что ее повезли на МРТ в Первую городскую, что не входило в первоначальный план лечения. Зыкова поехала в указанное медучреждение, но ее с полдороги развернули обратно, сказав, что мама возвращена на место. Фотографии, в каком состоянии она ее нашла, облетели не только интернет, но и федеральные телеканалы.

Несколько дней в соцсетях идет спор о происхождении гематом на теле пенсионерки. Региональный минздрав выступил с опровержением домыслов о насильственных действиях в отношении пожилой пациентки.

Факт насильственных действий в отношении пожилой женщины медицинскими работниками не подтвердили и в УВМД России по Архангельской области.  

В то же время из интонации, в которой подан данный сюжет, можно сделать вывод, что столичные телевизионщики в этом не уверены.

Впрочем, дочь пострадавшей на этом и не настаивает, ее претензии к медперсоналу 4-й горбольницы другого характера.

Из переписки с редакцией ИА RUSNORD:

  1. Бортика у кровати не было, а ведь это паллиативное отделение.
  2. Мне не звонили ни 17, ни 18, а 19 я приехала сама и не обнаружила маму на кровати. Было около 14 часов и сообщили, что ее увезли на МРТ, я поехала в 1 и тогда по дороге мне перезвонили, что ее вернули в 16. В пять вечера я ее нашла в 4 больнице и сфотографировала, т.к. толком мне никто не сказал, что произошло, одна медсестра сказала, что не на ее смене, на следующий день 20 другая медсестра сказала, что тоже в отпуске была, ей говорили, что мама упала, а как не сказали. И 20 я подала заявление в полицию, поскольку по фото мне многие высказали, что сомневаются в падении я и попросила разобраться.

Также Людмила Зыкова обращает внимание на то, что перед ними никто до сих пор не извинился за недосмотр, хотя после случившегося у ее мамы пропала какая-либо реакция на происходящее вокруг.

Если судить по интервью с главврачом больницы Татьяной Куликовой, прозвучавшем в сюжете упомянутой передачи, большой вина ни за собой, ни за подшефными сотрудниками она не чувствует.

ИА RUSNORD продолжает следить не только за здоровьем пострадавшей пациентки, но и за реакцией со стороны более высокого медицинского начальства.

10 октябрь 14:32 | : Горячая тема / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2017 (84)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (213)
Июнь 2017 (223)
Май 2017 (197)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.