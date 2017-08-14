"И даже не извинились". ЧП в 4-й городской больнице Архангельска попало в эфир НТВ

Как мы анонсировали ранее, сегодня на НТВ в программе «ЧП» вышел сюжет об эксцессе, случившимся в 4 городской больнице Архангельска.
Напомним, архангелогородка Людмила Зыкова положила свою 90-летнюю маму в паллиативное отделение больницы 2 сентября. 19-го она не нашла старушку в палате, медперсонал объяснил, что ее повезли на МРТ в Первую городскую, что не входило в первоначальный план лечения. Зыкова поехала в указанное медучреждение, но ее с полдороги развернули обратно, сказав, что мама возвращена на место. Фотографии, в каком состоянии она ее нашла, облетели не только интернет, но и федеральные телеканалы.
Несколько дней в соцсетях идет спор о происхождении гематом на теле пенсионерки. Региональный минздрав выступил с опровержением домыслов о насильственных действиях в отношении пожилой пациентки.
Факт насильственных действий в отношении пожилой женщины медицинскими работниками не подтвердили и в УВМД России по Архангельской области.
В то же время из интонации, в которой подан данный сюжет, можно сделать вывод, что столичные телевизионщики в этом не уверены.
Впрочем, дочь пострадавшей на этом и не настаивает, ее претензии к медперсоналу 4-й горбольницы другого характера.
Из переписки с редакцией ИА RUSNORD:
Также Людмила Зыкова обращает внимание на то, что перед ними никто до сих пор не извинился за недосмотр, хотя после случившегося у ее мамы пропала какая-либо реакция на происходящее вокруг.
Если судить по интервью с главврачом больницы Татьяной Куликовой, прозвучавшем в сюжете упомянутой передачи, большой вина ни за собой, ни за подшефными сотрудниками она не чувствует.
ИА RUSNORD продолжает следить не только за здоровьем пострадавшей пациентки, но и за реакцией со стороны более высокого медицинского начальства.