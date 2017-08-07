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Вопрос к министру Карпунову: Что происходит в 4 городской больнице Архангельска?

Сегодня, 9 октября 2017 года, в программе «ЧП» (телеканал НТВ, выход в эфир 13.20) будет рассказана история из 4 городской больницы города Архангельска.

Архангелогородка Людмила Зыкова рассказывает, что положила свою 90-летнюю маму, имеющую статус жертвы политический репрессий, в больничный стационар. Старушка на инвалидности, но передвигалась самостоятельно.

На следующей день дочь нашла маму в состоянии, которое мы видим на фотографиях.

Медперсонал сообщил, что бабуля сама упала с кровати на пол.

Людмила Зыкова обратилась к столичным телевизионщикам. По ее словам, опубликованным в соцсетях, медперсонал 4-й городской больницы всячески мешал проведению съемок.

Итак, сегодня в 13.20 включаем НТВ…

 Вопрос к министру Карпунову: Что происходит в 4 городской больнице Архангельска?

09 октябрь 10:32 | : Скандалы

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