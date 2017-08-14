Официальное пояснение к ситуации в 4-й горбольнице от Минздрава Архангельской области

В минздраве и УВМД России по Архангельской области не подтвердили факт насильственных действий в отношении пожилой женщины медицинскими работниками

В ряде региональных СМИ появилась информация с фотографией пожилой женщины с синяками на лице, которая является пациенткой Архангельской городской больницы №4.

Дочь женщины, не удовлетворившись пояснениями администрации медицинского учреждения, обратилась к средствам массовой информации с намерением привлечь внимание к неоднозначной на ее взгляд ситуации.

Как заявила главный врач Архангельской городской клинической больницы №4 Татьяна Куликова, никаких противоправных действий в отношении пациентки медицинским персоналом совершено не было.

- 91-летняя женщина была госпитализирована в больницу 2 сентября. Она была дезориентирована в пространстве, все время звала свою дочь. В этом возрасте люди очень привязаны к привычной обстановке, нуждаются в общении и уходе со стороны близких родственников. 17 сентября, после того как медработник перестелил постель женщины и стал застилать другие, пациентка попыталась встать и упала через бортик функциональной кровати. Медбрат уложил ее обратно в кровать и сообщил о случившемся дежурному врачу. Медицинская организация в свою очередь проинформировала и дочь пациентки. Женщине были проведены необходимые исследования. Переломов не установлено. В больнице пациентка получает необходимое лечение и уход. По словам дочери, ухаживать за пожилой женщиной некому. Ближайшие две недели она также будет находиться в больнице под присмотром медицинских работников, - пояснила Татьяна Куликова.

Факт насильственных действий в отношении пожилой женщины медицинскими работниками не подтвердили и в УВМД России по Архангельской области.

- Заявление по данному факту поступило в УМВД России по г. Архангельску. Участковыми и уполномоченными полиции проведен необходимый комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых предположения о совершении в отношении пожилой женщины противоправных действий не нашли своего подтверждения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

Тема вызывала интерес у федеральных и региональных СМИ, при этом никакого противодействия для проведения съемок журналистам со стороны персонала больницы и минздрава оказано не было, как утверждалось в ряде изданий.

9 октября по обращению телеканала НТВ пресс-службой министерства здравоохранения организован комментарий главного врача больницы №4. Кроме того, за информацией обращались журналисты «Аргументы и факты в Архангельске» и Архангельского городского телевидения. На все вопросы представителей СМИ были даны ответы.

Отметим, что министерство здравоохранения, проводя открытую информационную политику, готово к взаимодействию со всеми средствами массовой информации.

P.S. От редакции: Отметим, что анонсированный ранее на 9 октября сюжет о пострадавшей в 4-й городской больнице Архангельска выйдет в эфир завтра 10 октября в 13.20 на канале НТВ в программе «ЧП».

Также вынуждены сообщить, что ранее опубликованные сведения, выложенные в соцсетях продюсером Леонидом Дзюником (известным по работе в команде одиозного губернатора Михальчука), не во всём соответствуют действительности. Как подтвердила дочь пострадавшей, 2 сентября она действительно доставила маму в 4 горбольницу Архангельска, и только 19-го числа обнаружила на ее теле повреждения. Как пояснил женщине медперсонал, пенсионерку возили в 1-ю горбольницу на МРТ по подозрению в черепно-мозговой травме.