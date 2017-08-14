Кто вы, мадам Кутукова? Завтра у губернатора Орлова может появиться новый зам

Уже завтра депутаты Архангельского областного Собрания будут голосовать за нового руководителя представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации. Напомним, это кресло достаточно неожиданно освободилось после ухода в науку (по его собственному заявлению) Алексея Гришкова.

О претенденте на пост нового заместителя губернатора известно, что она… дама 45 лет, зовут Еленой, фамилия Кутукова. Окончила Московский авиационный институт. Более 10 лет отдала службе в Вооруженных силах РФ, последние три года трудилась заместителем директора НИИ системного анализа Счетной палаты РФ.

Тем временем наблюдатели продолжают спор о том, какими качествами должен обладать глава московского представительства региона. Большинство настаивает на контактности, приятной внешности и умении открывать двери любых закрытых кабинетов без помощи ключа…