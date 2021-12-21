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Судостроители из Котласа отбили иск о банкротстве. Просто повезло

Как мы сообщали ранее, к «Лимендскому судостроительному заводу», зарегистрированному на юге Архангельской области, были финансовые претензии от санкт-петербургской компании «Мистраль» на сумму 1 032 699,98 руб.

Однако арбитражный судья Сластилина вернула банкротный иск заявителю. Впрочем, решение может быть обжаловано в течении месяца.

Как считают наблюдатели, причиной мог послужить мораторий на банкротства, введенный правительством РФ с 1 апреля текущего года в виде общей сложности экономической ситуации в стране. Именно в этот день Арбитражный суд принял к рассмотрению вышеупомянутый иск о банкротстве.

Отметим, ранее с претензиями в адрес котласских судостроителей выступали налоговики, однако выяснилось, что у собственника отсутствует имущество и финансовые активы. Дело о банкротстве было прекращено ввиду его бесполезности.

 

04 май 12:24 | : Экономика / Скандалы

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