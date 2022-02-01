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«РВК-Архангельск» поздравил Рембуевский детский дом с юбилеем

30 марта 2022 года исполнилось 50 лет Рембуевскому детскому дому. На протяжении двух лет «РВК-Архангельск» является партнером и добрым другом образовательного учреждения.

Знакомство состоялось прошлой зимой, когда из-за сильных морозов жители посёлка Рембуево и воспитанники детского дома оказались без воды — замерзли трубы. На помощь пришли специалисты архангельского водоканала, смонтировав в 60 км от областного центра две ветки нового водовода из полимерного материала общей протяженностью четыре километра.

«В 2021 году «РВК-Архангельск» оказал всему посёлку и нашему детскому дому неоценимую помощь, восстановив водоснабжение в кратчайшие сроки. После завершения работ мы договорились о продолжении сотрудничества. Сегодня компания помогает нам обновлять материально-техническую базу и является нашим добрым другом. Мы можем обратиться к ним в любое время и помощь всегда придёт. Я уверен, что наша дружба продлится долгие годы», — отметил директор ГБУ АО «Рембуевский детский дом» Сергей Кустов.

За полвека Рембуевский детский дом выпустил более 800 воспитанников. Сегодня в образовательном учреждении, входящим в пятерку самых крупных в Поморье, живут и учатся 40 ребят от 5 до 18 лет. Воспитанники с удовольствием проявляют себя в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, увлекаются фотографией и видеомонтажом. Одним из главных увлечений юных северян является вокал. Именно поэтому генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев передал в подарок акустическую систему караоке и микрофон на стойке.

«От лица всего коллектива «РВК-Архангельск» хочу поздравить воспитанников, выпускников и педагогический коллектив с 50-летним юбилеем. За долгие годы вы стали одной большой семьей и бережно храните тепло своего большого дома. Мы и дальше продолжим участвовать в вашей жизни и вместе реализуем все задуманные вами планы. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку», — отметил директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев, поздравляя воспитанников и коллектив учреждения.

31 март 14:21 | : Экономика

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