Расходы на 8 марта в Архангельске: экономия должна быть экономной

Расходы жителей Архангельска на подарки к 8 Марта выросли, а вот на букеты планируют потратить столько же, сколько и в прошлом году. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения города.
В Архангельске в этом году на подарки потратят 4,2 тыс. руб., а на цветы – 1,9 тыс. руб. Это суммарно больше на 1,3 тыс. руб., когда горожане тратили в среднем 4,8 тыс. руб.: 3,2 тыс. руб. на подарки и 1,6 тыс. руб. – на цветы.
Подарков на Международный женский день будет меньше, чем в прошлом году, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жен, женщины — матерей.
Мужчины на подарки и цветы к 8 Марта потратят больше, чем женщины. Молодежь до 24 лет щедра на подарки, горожане 35—44 лет — на цветы. Жители Архангельска старше 45 лет — наиболее экономные. Закономерно, что подарочно-букетный бюджет растет вместе с уровнем дохода.