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В Архангельске наконец может появиться арендное жилье

Речь идет о муниципальной аренде, которая значительно ниже частного рынка жилья внаем.

Напомним, такую «фишку» использовал известный котласский строительный магнат Андрей Палкин в своей предвыборной кампании в 2016 году. Однако обещания остались обещаниями, да и сам госдумовский депутат довольно быстро разочаровался в парламентской деятельности.

Теперь эту нишу хочет занять компания «ДОМ.РФ» (Единый институт развития жилищной сферы), выделив столицу Поморья как одну из самых перспективных территорий своей деятельности. В планах – строительство от 150 до 300 квартир целевого назначения, причем в центральной части Архангельска.

Отметим, что с инициативой к застройщику обратилось правительство Архангельской области.

По мнению наших наблюдателей, реализация подобного проекта существенно снизит ажиотаж и существующие цены на рынке арендного жилья. Впрочем, и ипотеке придётся тоже потесниться, щадящие цены и гарантированная продолжительность аренды вполне с ней конкурентоспособны.

20 январь 13:32 | : Экономика

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