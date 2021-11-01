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«РВК-Архангельск» проведет работы по повышению надежности водоснабжения южной части города и Левобережья

С 9 утра 15 января специалисты «РВК-Архангельск» приступят к ремонтным работам на трубопроводе диаметром 600 мм в районе дома № 109 по пр. Ленинградский. В связи с этим возникнет необходимость временного ограничения водоснабжения абонентов Левого берега, острова Краснофлотский, округа Варавино-Фактория, в том числе посёлка лесозавода №2 и Нового посёлка.

«Утечка на Ленинградском проспекте была выявлена ранее, но мы приняли решение не проводить в период новогодних каникул мероприятия, связанные с отключением воды, чтобы не создавать неудобств абонентам. Кроме того, проведение такого вида работ в сильные морозы могло привести к замораживанию внутридомовых сетей деревянных домов. Сейчас, когда погода позволяет, мы эту проблему решим», - рассказал начальник цеха водопроводной сети «РВК-Архангельск» Владимир Харитонов.

Водоснабжение в округах Исакогорском, Варавино-Фактория, лесозаводе №2, Новом поселке и острове Краснофлотский будет отключено до окончания работ. О возобновления подачи воды «РВК-Архангельск» сообщит на своем сайте, в социальных сетях и через региональные СМИ.

«Только после проведения земляных работ будет понятен характер повреждения и метод его устранения. Горожанам не стоит волноваться, что они надолго останутся без воды. Тем не менее, чтобы комфортно пережить это время, мы рекомендуем сделать необходимый запас воды», - уточнил Владимир Харитонов.

Обращаем внимание, что данные ремонтные работы необходимо выполнить с целью улучшения качественного водоснабжения абонентам и осуществления бесперебойного водоснабжения в зимний период 2022 г.

 

14 январь 12:41 | : Экономика

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