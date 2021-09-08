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Рейтинг зарплат по городам Архангельской области

. Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с вакансиями в Архангельской области с начала декабря и выяснили, где проще всего найти работу, и работодатели из каких городов готовы платить больше 100 000.

За первые дни декабря работодатели Архангельской области разместили более 3 000 вакансий. В топ городов области, где работодатели активней всего размещают вакансии и ищут работников на данный момент входят: Архангельск (62% вакансий от общего объема в декабре), Северодвинск (16%), Котлас и Новодвинск (по 3% вакансий в каждом городе), а также Вельск и Мирный (по 2%).

По сравнению с прошлым годом в этих городах также наблюдается максимальный прирост вакансий и как следствие спрос на работников: в Архангельске спрос на сотрудников вырос на 246% год к году, в Северодвинске +259%, в Новодвинске +137% вакансий, в Вельске +123%, в Котласе +66% и в Мирном +23%.

В среднем в данных городах предлагаемая зарплата колеблется от 30 000 до 40 000 рублей. При этом работодатели по ряду профессий готовы платить выше среднерыночного уровня.

Рейтинг вакансий с зарплатой до 100 000 рублей и выше, Архангельская область:

13 декабрь 12:22 | : Экономика

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