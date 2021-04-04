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«РВК-Архангельск» объявил амнистию хитрованам

До конца сентября все абоненты, кто ранее незаконно присоединился к сетям «РВК-Архангельск», могут получить «водную амнистию».

Поясним: при выявлении случаев незаконного подключения в соответствии с законодательством РФ должны быть произведены начисления «по сечению» трубы.  Суммы в этом случае получаются внушительные. Так, незаконное пользование сетями в течение трех месяцев в зависимости от диаметра трубы облагается штрафом от 150 тысяч рублей для физических лиц,  для юридических сумма в разы выше. В среднем подобные нарушения обходятся от 1 до 10 млн рублей.

Гражданам и юридическим лицам, незаконно подключившимся к сетям водоснабжения и водоотведения, предлагается до 31 сентября обратиться с официальным заявлением в ООО «РВК-Архангельск». В нем должно быть указано, что они имеют подключение к водопроводным или канализационным сетям, но ранее не проводили процедуру официального технического присоединения. При наличии такого обращения «РВК-Архангельск» готов легализовать подключение без применения расчетного метода  по сечению трубы (штрафов) и заключить договор на услугу ВиВ.

Собственники недвижимости или наследники должны обратить внимание, если   они ежемесячно не получают квитанции, отсутствуют договоры и акты о техприсоединении, а также на принадлежащих им объектах отсутствуют  опломбированные приборы учета потребления воды.  Все это указывает на незаконное присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения.

«РВК-Архангельск, проводя работу по мониторингу потерь воды в системе водоснабжения, регулярно сталкивается с ситуацией, когда лица, купившие недавно участки, частные дома или коммерческую недвижимость, даже не знают о том, что они  подключены к сетям нелегально. И в соответствии с законодательством приходится применять расчетный метод по сечению, который приводит к огромным начислениям. Сегодня мы вынуждены констатировать, что в городе существует большое количество незаконно подключенных объектов. Мы, со своей стороны, стремимся оперативно узаконить отношения с нашими потенциальными абонентами по ВиВ. Мы готовы помочь всем, кто к нам обратится, как можно быстрее стать законопослушными абонентами, но обращаем внимание, что  амнистия продлится только до октября», - рассказала коммерческий директор ООО «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

ООО «РВК-Архангельск» проводит проверку сетей отдельными зонами, и уже в октябре 2021 года к выявленным нарушителям будут применены санкции, а также проведено отключение от сетей водоснабжения и водоотведения. В первую очередь, это коснется негативной практики подключения частных домов в городской среде. Напомним, что никаких расчетов за воду по приборам учета между физическими лицами быть не может.

Пользователи, незаконно присоединившиеся к городским сетям ВиВ, наносят ущерб развитию всей городской системы водопроводно-канализационного хозяйства, заставляя предприятие и добросовестных потребителей отвечать за последствия таких ситуаций.

Оформить все необходимые документы можно исключительно очно  в офисе «РВК-Архангельск» на ул.Касаткиной, 9, каб.9 (инспекция водных ресурсов) с 8 до 16 часов в понедельник, вторник, пятницу (перерыв с 12.00 до 12.45). Не приемные дни – среда и четверг. Свои вопросы вы также можете направить на электронную почту: arhsale@rosvodokanal.ru.  

06 сентябрь 11:25 | : Экономика

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