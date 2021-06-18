Группа «Аквилон» построила в Северодвинске первый дом будущего. Он умный и экономный

Новые технологии Группы «Аквилон» позволяют экономить на коммунальных платежах.
Жилой комплекс «ID Морской» из двух 5-этажных корпусов построен Группой «Аквилон» в центре Северодвинска, на пр. Морской, в районе с развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены школа №29, детсады «Морозко», «Яблонька» и «Ручеек», поликлиника №3, горбольница №2, медсанчасть №58. К услугам жителей - магазины, аптеки, отделения банков, кафе и рестораны, ТРЦ «Сити», «ЦУМ» и «Гранд».
- Сегодня современные горожане выбирают не просто квадратные метры – а новое качество жизни. Это, прежде всего, касается качества самого жилья, благоустройства территории, и удобства обслуживания дома и квартиры. Мы с каждым новым нашим жилым комплексом внедряем новые технологии, которые позволяют не только повысить уровень комфорта проживания, но и существенно сэкономить на коммунальных платежах. В Северодвинске это уже наш 5-й проект, и мы продолжаем работать в городе корабелов для того, чтобы горожане могли выбрать и приобрести качественное, удобное и комфортное жилье, - говорит генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.
Впервые в Северодвинске в новом жилом комплексе устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Порядка 70 квартир уже переданы собственникам.
- Вместе с ключами от квартир новоселы получают комплект оборудования, в который входит интерактивный многофункциональный экран-планшет. Он работает 7 часов без подзарядки, его можно синхронизировать со своим мобильным телефоном и всю информацию, которая есть в системе in-home, отслеживать как с планшета, установить его в любом месте квартиры так и с телефона, находясь в любой точке мира. Система обеспечивает автоматический сбор показаний со всех счётчиков коммунальных ресурсов. Также в комплект входят электронные датчики: звуковой оповещатель дыма и датчик протечек. При их срабатывании вся информация поступает в систему in-home и владельцу квартиры на планшет и телефон. Кроме того предусмотрена ipДомофония, с помощью которой открывать дверь с помощью планшета и мобильного телефона, а также система видеонаблюдения, - рассказывает руководитель отдела продаж Группы «Аквилон» в Северодвинске Наталья Марусова.
Жилой комплекс построен в рамках нового стандарта качества холдинга Группа «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. В итоге оплата коммунальных платежей для жителей нового дома сокращается на 30-40%.
- «Умный» дом это будущее, которое на сегодняшний день благодаря Группе «Аквилон» становится реальностью. Собственнику не нужно больше запоминать даты передачи показаний в ресурсоснабжающие организации, за него это все сделают автоматические счетчики. Также благодаря индивидуальным приборам учета тепла, собственник может регулировать необходимый объем подачи теплоносителя в радиаторы, соответственно уменьшать расходы на оплату теплоснабжения, - говорит руководитель Северодвинского участка УК ООО «Синергия» Руслан Вавилихин.
Квартиры в ЖК «ID Морской» спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан, с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
На придомовой территории выполнено комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием, спортивно зоны, в дворе устраиваются прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники, устанавливаются скамейки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка. Кроме того, на первом этаже размещен полностью оборудованный Детский клуб, а также отдельное помещение для занятий фитнесом, которые будут переданы в собственность жителей.
В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 11 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии разработки с началом реализации в этом году 10 проектов площадью более 315 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.