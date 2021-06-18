Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группа «Аквилон» построила в Северодвинске первый дом будущего. Он умный и экономный

Новые технологии Группы «Аквилон» позволяют экономить на коммунальных платежах.

Жилой комплекс «ID Морской» из двух 5-этажных корпусов построен Группой «Аквилон» в центре Северодвинска, на пр. Морской, в районе с развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены школа №29, детсады «Морозко», «Яблонька» и «Ручеек», поликлиника №3, горбольница №2, медсанчасть №58. К услугам жителей - магазины, аптеки, отделения банков, кафе и рестораны, ТРЦ «Сити», «ЦУМ» и «Гранд».

- Сегодня современные горожане выбирают не просто квадратные метры – а новое качество жизни. Это, прежде всего, касается качества самого жилья, благоустройства территории, и удобства обслуживания дома и квартиры. Мы с каждым новым нашим жилым комплексом внедряем новые технологии, которые позволяют не только повысить уровень комфорта проживания, но и существенно сэкономить на коммунальных платежах. В Северодвинске это уже наш 5-й проект, и мы продолжаем работать в городе корабелов для того, чтобы горожане могли выбрать и приобрести качественное, удобное и комфортное жилье, - говорит генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.

Впервые в Северодвинске в новом жилом комплексе устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Порядка 70 квартир уже переданы собственникам.

- Вместе с ключами от квартир новоселы получают комплект оборудования, в который входит интерактивный многофункциональный экран-планшет. Он работает 7 часов без подзарядки, его можно синхронизировать со своим мобильным телефоном и всю информацию, которая есть в системе in-home, отслеживать как с планшета, установить его в любом месте квартиры так и с телефона, находясь в любой точке мира. Система обеспечивает автоматический сбор показаний со всех счётчиков коммунальных ресурсов. Также в комплект входят электронные датчики: звуковой оповещатель дыма и датчик протечек. При их срабатывании вся информация поступает в систему in-home и владельцу квартиры на планшет и телефон. Кроме того предусмотрена ipДомофония, с помощью которой открывать дверь с помощью планшета и мобильного телефона, а также система видеонаблюдения, - рассказывает руководитель отдела продаж Группы «Аквилон» в Северодвинске Наталья Марусова.
Жилой комплекс построен в рамках нового стандарта качества холдинга Группа «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. В итоге оплата коммунальных платежей для жителей нового дома сокращается на 30-40%.

- «Умный» дом это будущее, которое на сегодняшний день благодаря Группе «Аквилон» становится реальностью. Собственнику не нужно больше запоминать даты передачи показаний в ресурсоснабжающие организации, за него это все сделают автоматические счетчики. Также благодаря индивидуальным приборам учета тепла, собственник может регулировать необходимый объем подачи теплоносителя в радиаторы, соответственно уменьшать расходы на оплату теплоснабжения, - говорит руководитель Северодвинского участка УК ООО «Синергия» Руслан Вавилихин.

Квартиры в ЖК «ID Морской» спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан, с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
На придомовой территории выполнено комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием, спортивно зоны, в дворе устраиваются прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники, устанавливаются скамейки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка. Кроме того, на первом этаже размещен полностью оборудованный Детский клуб, а также отдельное помещение для занятий фитнесом, которые будут переданы в собственность жителей.

В настоящее время Группа «Аквилон» реализует в столице Поморья и городе корабелов проекты 11 современных жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 4 жилых комплекса площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии разработки с началом реализации в этом году 10 проектов площадью более 315 тыс. кв. м жилья. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

 

26 август 14:56 | : Экономика

Главные новости


Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ
В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (315)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20