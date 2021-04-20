"РВК-Архангельск" приступает к монтажу трубопровода от Поморской до Карла Либкнехта

ООО «РВК-Архангельск» вышел на этап работ по монтажу труб на водоводе диаметром 1000 мм от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.
Напомним, 26 апреля в этом месте был прорыв тысячника. По проекту возводимого застройщиком здания арбитражного суда перенос тысячника был запланирован, однако к работам пришлось приступить раньше сроков из-за сложившейся непредвиденной ситуации.
В настоящее время, по словам начальника цеха строительства сетей ООО «РВК-Архангельск» Ильи Попова, залиты ростверки, подготовлены плиты в местах переключения старого водовода на новый, площадка полностью подготовлена под монтаж.
Уже смонтирован водораспределительный узел в камеру. На сегодня запланированы работы по монтажу трубопровода в сторону улицы Поморской, далее специалисты будут собирать трубу в сторону улицы Карла Либкнехта.
Общая протяженность нового трубопровода, который будет вынесен за зону застройки, - 182 метра. Трубы выполнены из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, заявленный заводом производителем эксплуатационный срок труб из ВЧШГ - более 50 лет.