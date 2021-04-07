За первую неделю работы АМСК обработал 10 тонн «сухих» отходов

Сегодня предприятие выделяет 15 полезных фракций - стекло, белое и темное, ПЭТ-тару, полипропилен, жесть, алюминий, несколько видов бумаги и картона. В перспективе мусоросортировочный комплекс планирует выйти на максимальную мощность и сортировать 30 тысяч тонн «сухих» отходов в год, разделяя их на 25 перерабатываемых фракций.
- Отбираемые фракции отправляем на прессование, а затем на перерабатывающие предприятия. Сегодня у нас работает 6 постов, по мере увеличения контейнерного парка для сбора «сухих» отходов, будем увеличивать число рабочих мест и скорость сортировки. Планируем выйти на работу в две смены и увеличить объем принимаемых отходов до 50 тонн в день, - рассказал Сергей Литвинов, исполнительный директор Архангельского мусоросортировочного комплекса.
Сейчас на АМСК поступают отходы со 112 синих контейнеров, которые появились в Архангельске в марте. Для выхода на полную производственную мощность Архангельский мусоросортировочный комплекс совместно с Региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области - ООО «ЭкоИнтегратор» начнут устанавливать дополнительные контейнеры. Ожидается, что их общее количество увеличится до 2000, что закроет потребности архангельской агломерации.
- Уже в мае начнется установка контейнеров для раздельного накопления отходов в Северодвинске. Общее число синих контейнеров составит 330. Затем будет производится установка в Новодвинске и дополнительно в Архангельске. За лето в агломерации появится 2000 контейнеров для раздельного сбора, - отметил Дмитрий Кузнецов директор регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области - ООО «ЭкоИнтегратор».
Архангельский мусоросортировочный комплекс – частная инициатива и не включен в территориальную схему и тариф для населения. Отсортированные отходы предприятие реализует самостоятельно. Работает с отходами пятого класса опасности, что не требует лицензирования. Порядка 90% отбираемых фракций отправляется на переработку и только 10%, так называемых не перерабатываемых «хвостов», поступает на полигон для захоронения.
Новый мусоросортировочный комплекс осмотрели депутаты Архангельского областного Собрания и отметив, что подобных комплексов в регионе должно быть больше.
- Конечная цель реформы обращения с ТКО, чтобы меньше мусора поступало на полигоны. Я приветствую это начинание, таких комплексов должно быть как можно больше в нашей Архангельской области, потому что мощности 30 тысяч тонн в год - это охват архангельской агломерации. А нам необходимо больше. Я считаю, что надо прорабатывать все возможные варианты, в том числе и привлекая частные инвестиции, для того, чтобы меньше было мусора у нас на улице, как можно меньше мусора попадало на наши полигоны, - отметил Виктор Заря, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной политике и коммунальному хозяйству.
Отправлять на сортировку «сухие» отходы сегодня может каждый архангелогородец. Адреса синих контейнеров, размещены на сервисе «Яндекс. Карты». Новые адреса будут добавляться после установки контейнеров. Удобная навигация позволит найти ближайший к вашему дому контейнер для раздельного накопления отходов: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6501656d2d3effddbc90acfce1f5f7c660b5746b36462c112094ab1fe04703cf&source=constructorLink