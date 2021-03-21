В Архангельске администратор медклиники может неплохо заработать

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в апреле 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Администратор клиники» в Архангельске.
Наиболее востребованы на рынке труда администраторы медицинских клиник с высшим образованием и стажем работы от 2 лет. Зарплатный максимум для администратора клиники составляет 100 тыс. руб. в Москве, 80 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, 75 тыс. руб. во Владивостоке, в Екатеринбурге – 67 тыс. рублей, а в Архангельске – до 58 тыс. рублей. Зарплатный минимум приходится на Оренбург – 35 тыс. руб., Уфу и Самару – по 40 тыс. рублей в месяц.
Конкурентными преимуществами обладают соискатели, имеющие стаж работы в коммерческих клиниках премиум-класса и опыт личных продаж.
Должностные обязанности администратора клиники:
● прием и регистрация телефонных звонков, обращений пациентов в мессенджерах и онлайн-чатах;
● консультация пациентов по перечню оказываемых услуг;
● ведение записи пациентов на прием и обследования;
● работа в медицинской информационной системе;
● первичное оформление медицинских карт, заполнение анкет пациентов;
● заключение договоров, ведение медицинской документации;
● обслуживание пациентов в зоне ресепшен;
● работа с кассовым аппаратом, терминалом для банковских карт;
● заказ и учет канцтоваров и прочих расходных материалов;
● ведение отчетности.