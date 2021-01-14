"Автобусный бунт" в Вилегодском районе закончился после вмешательства областного минтранса

Отмена рейсов между двумя райцентрами вызвала возмущение жителей двух муниципалитетов, в первую очередь – Вилегодского района.
«Не попасть ни в Коряжму, ни в Котлас, и как прикажите выход из сложившейся ситуации найти, только искать попутчиков», пишут жители Виледи в социальной сети ВКонтакте. Проблему вызвало банкротство перевозчика, работавшего на маршруте № 849 Ильинско-Подомское – железнодорожный вокзал Котласа – рейсы между районными центрами оказались убыточными.
ЦУР Архангельской области передал вопрос областному минтрансу. Региональные власти оперативно нашли выход из ситуации, заключив временный контракт сроком на три месяца на осуществление рейсов по маршруту № 849 с другим перевозчиком – ООО «Норд-авто». Сообщение между районными центрами было восстановлено.
Но временная отмена рейса между Котласом и Ильинско-Подомским стала причиной для отмены другого маршрута. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий пассажирские перевозки из поселка Фоминск Вилегодского района в Ильинско-Подомское, успел отменить один из утренних рейсов до введения временного маршрута, поскольку без стыковочного 849-го автобуса в Котлас 137-й маршрут из Фоминска в райцентр также стал убыточным.
22 марта министерство транспорта Архангельской области заключило еще один временный контракт на один оборотный рейс сообщением «г. Котлас (ж.д. вокзал) – с. Ильинско-Подомское» с отправлением в 9:00 из Ильинско-Подомского и в 13:30 из Котласа с тем, чтобы восстановить стыковочное сообщение между Фоминским, Ильинско-Подомским и Котласом.
Для окончательного решения вопроса в мае планируется провести конкурс на заключение долгосрочного государственного контракта по маршруту № 849, пояснили ЦУР в министерстве транспорта Архангельской области, а до этого времени все привычные для населения рейсы будут сохранены.
Таким образом региональным властям удалось оперативно найти компромисс между потребностями жителей Вилегодского района и интересами перевозчиков. И в ближайшей перспективе проблема будет полностью снята с повестки дня.