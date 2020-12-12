Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

С алмазами поперло. Ломоносовский ГОК возобновит работу на месяц раньше срока

Руководство Группы АЛРОСА в связи с улучшением ситуации на мировом алмазно-бриллиантовом рынке приняло решение о запуске с 1 марта 2021 г. обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», работа которой была приостановлена в октябре прошлого года. Ранее возобновить работу обогатительного передела планировалось на месяц позже – 1 апреля.

 

В настоящее время на фабрике ведутся подготовительные и ремонтные работы с тем, чтобы снизить до минимума вынужденные остановки фабрики после запуска и обеспечить выполнение производственной программы. В 2021 г. планируется обработать 3 млн тонн руды.

 

Уже произведен ремонт мельницы №2, вертикального конвейера №2, ленточного конвейера №8, пробоотборника, коллектора, классификаторов, пластинчатого питателя №2 и отсадочной машины. Предстоит произвести замену футеровки мельницы №1, ремонт конвейерного оборудования, элеваторов, насосного парка, грохотов, пластинчатого питателя, перегрузочного устройства и установки по разрушению негабаритной массы.

 

В связи с пандемией COVID-19 и снижением производственного плана Группы АЛРОСА Севералмаз был переведен на сезонную работу. Так, работа обогатительной фабрики приостанавливалась на период с 16 мая по 8 июля, после чего была возобновлена на период до 13 октября 2020 г. Горные работы приостанавливались с 13 мая по 1 ноября. По результатам 2020 года объем добычи алмазов ПАО «Севералмаз» составил 2,8 млн карат.  

24 февраль 13:02 | : Экономика

Главные новости


«Дорогие товарищи», или метания Юлии. О российском номинанте на «Оскар»
Протестный хайп по-плесецки. Интервью с главой района

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (251)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20