С алмазами поперло. Ломоносовский ГОК возобновит работу на месяц раньше срока

Руководство Группы АЛРОСА в связи с улучшением ситуации на мировом алмазно-бриллиантовом рынке приняло решение о запуске с 1 марта 2021 г. обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», работа которой была приостановлена в октябре прошлого года. Ранее возобновить работу обогатительного передела планировалось на месяц позже – 1 апреля.
В настоящее время на фабрике ведутся подготовительные и ремонтные работы с тем, чтобы снизить до минимума вынужденные остановки фабрики после запуска и обеспечить выполнение производственной программы. В 2021 г. планируется обработать 3 млн тонн руды.
Уже произведен ремонт мельницы №2, вертикального конвейера №2, ленточного конвейера №8, пробоотборника, коллектора, классификаторов, пластинчатого питателя №2 и отсадочной машины. Предстоит произвести замену футеровки мельницы №1, ремонт конвейерного оборудования, элеваторов, насосного парка, грохотов, пластинчатого питателя, перегрузочного устройства и установки по разрушению негабаритной массы.
В связи с пандемией COVID-19 и снижением производственного плана Группы АЛРОСА Севералмаз был переведен на сезонную работу. Так, работа обогатительной фабрики приостанавливалась на период с 16 мая по 8 июля, после чего была возобновлена на период до 13 октября 2020 г. Горные работы приостанавливались с 13 мая по 1 ноября. По результатам 2020 года объем добычи алмазов ПАО «Севералмаз» составил 2,8 млн карат.