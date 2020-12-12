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Говоришь, нет работы? Лучшие вакансии в Архангельской областии

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области: 

Главный механик - https://bit.ly/3jZHbLO (от 140 000 руб. на руки)

Инженер Контроля Качества (строительный контроль) в нефтегазовой отрасли - https://bit.ly/2Zr3MYk (от 125 000 руб. на руки)

Технический директор - https://bit.ly/2NepgVY (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)

Пескоструйщик/Альпинист - https://bit.ly/3puyR8j (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)

Территориальный менеджер - https://bit.ly/37mUfpQ (от 100 000 до 150 000 руб. на руки) 

 

21 февраль 09:08 | : Экономика

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