Говоришь, нет работы? Лучшие вакансии в Архангельской областии

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Главный механик - https://bit.ly/3jZHbLO (от 140 000 руб. на руки)
Инженер Контроля Качества (строительный контроль) в нефтегазовой отрасли - https://bit.ly/2Zr3MYk (от 125 000 руб. на руки)
Технический директор - https://bit.ly/2NepgVY (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Пескоструйщик/Альпинист - https://bit.ly/3puyR8j (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)
Территориальный менеджер - https://bit.ly/37mUfpQ (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)