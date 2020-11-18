Пескоструйщик-альпинист, отзовись! И другие вакансии недели по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Директор лесозаготовительного производства - https://bit.ly/3aRiM70 (от 200 000 руб. на руки)
Главный инженер - https://bit.ly/3aMgiHb (до 150 000 руб. на руки)
Руководитель геологической службы (Главный геолог) - https://bit.ly/3cRgTdr (от 150 000 руб. на руки)
Руководитель проекта Специализированного комплекса по монтажу спецтехсистем ОП СУ «Мирный» ППК «ВСК» - https://bit.ly/3p6Szqe (от 120 000 руб. на руки)
Пескоструйщик/Альпинист - https://bit.ly/3q4BpLk (от 100 000 до 200 000 руб. на руки)