Как "ЭкоИнтегратор" работает в морозы

В Архангельскую область пришли экстремально низкие температуры. Ночью столбик термометра опускался до – 36. Дыхание Арктики охватило весь Север. Морозы добавили дискомфорта жителям 7 регионов страны, среди которых Архангельская область и соседних НАО, Республики Коми, Вологодской области. Уже фиксируются сбои в работе общественного транспорта, автовладельцы жалуются, что не могу завести свои машины.
С вывозом ТКО больших сложностей пока не наблюдается отмечает генеральный директор регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Дмитрий Кузнецов:
- Столбик термометра опускался ночью до -36. Конечно, это серьезная проверка на прочность не только для техники, но и для работников. На улице под минус сорок, а водители мусоровозов в течении всей рабочей смены работают на улице: подкатывают баки к мусоровозам, подбирают просыпавшийся мусор при боковой загрузке. Конечно, и техника при таких морозах не всегда выдерживает, не заводится, ломается. На сегодняшний день есть задержки в некоторых районах области, но ситуацию мы держим под контролем. Кроме того, мусор будет вывезен в любом случае. Агломерация не испытывает серьезных трудностей с уборкой ТКО. Но надо понимать, что в крупных городах и техника новее. Есть возможность оперативно реагировать и ставить подмены. Все обращения, которые поступают от населения, мы также фиксируем и ставим на контроль.
Специалисты регионального оператора осуществляют он-лайн мониторинг за работой перевозчиков по всем районах Архангельской области. Информация обрабатывается и собирается в управлении логистики. Все задержки с вывозом ТКО фиксируются и ставятся на особый контроль. По прогнозам синоптиков, морозы начнут ослабевать на следующей неделе, что позволит возобновить работу техники в полном объеме и привести в порядок все контейнерные площадки.
Напоминаем, обо всех проблемах с вывозом ТКО жители региона могут сообщать по телефону “горячей линии” Регионального оператора: + 7 (8182) 63-70-02. Кроме того, северяне смогут, как и прежде, обратиться к Региональному оператору через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +79657347004 - обращаем внимание, что в мессенджерах принимаются только письменные и фото- сообщения.