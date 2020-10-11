«Дом Пикуля» в Северодвинске – налетай, подешевело

Сообщает пресс-служба местной городской администрации:
- По инициативе общественного объединения «Мой Северодвинск» 28 мая 2018 года инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области «Дом Пикуля в Северодвинске» на улице Индустриальной, 36\19 включён в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. При этом в декабре 2017 года Советом депутатов Северодвинска было отклонено обращение инспекции о придании данному объекту статуса объекта культурного наследия местного значения.
С момента включения объекта в реестр объектов культурного наследия на местный бюджет в полном объёме легли все обязанности по обеспечению сохранности и восстановлению объекта. Во исполнение обязательств по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в период с 1 августа 2018 по настоящее время из местного бюджета на охрану объекта уже затрачено 2,2 миллиона рублей, на 2021 год на эти же цели запланированы средства в размере 1,9 миллиона рублей. Потребность в выделении средств на объект возникнет и в последующие годы.
В связи с этим администрацией Северодвинска было принято решение о проведении торгов по сдаче объекта в аренду на срок до 49 лет по результатам проведения аукциона в соответствии с действующим в настоящее время Положением о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, утверждённым решением Совета депутатов Северодвинска от 21 июня 2018 года № 84. При проведении торгов начальный (минимальный) размер арендной платы устанавливается в сумме 1 рубль в год за 1 квадратный метр (выделено редакцией) площади объекта культурного наследия (без учёта НДС и платы за использование земельного участка). Передача объекта в аренду позволит снять с бюджета излишнюю нагрузку.
Кроме того, на прошедшей 16 декабря сессии Советом депутатов Северодвинска был решён вопрос о направлении обращения в адрес губернатора Архангельской области о передаче из собственности МО Северодвинск в собственность Архангельской области «Дома Пикуля», как объекта культурного наследия регионального значения, с последующим обеспечением его охраны за счёт средств областного бюджета.
P.S. И все-таки наши наблюдатели не могут понять этого ажиотажа вокруг имени среднего беллетриста, чья популярность в советское время зиждилась на дефиците развлекательной литературы для массового читателя, и чьи исторические «исследования» до сих подвергаются сомнениям и критике со стороны профессиональных историков. Об этом подробней здесь.