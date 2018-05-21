"Дом Пикуля" в Северодвинске признан объектом. Общественность недоумевает - а зачем?

Cтарое, местами разваливающееся деревянное здание типичной для 30-х годов прошлого века постройки, известное местным любителям исторической беллетристики как «домик Пикуля», где романист провёл пару предвоенных лет, получил признание – объявлен объектом культурного наследия и внесен в соответствующий реестр федерального уровня.

Его расселили ещё летом 2005 года, собирались снести и на его месте воздвигнуть что-нибудь современное и полезное.

Дом вошел в областную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы», по которой должен быть снесен, однако осенью 2016-го активные северодвинцы добились проведения культурно-исторической экспертизы, в следствии чего строение было включено в местный перечень объектов культурного назначения.

Вокруг него постоянно идут дискуссии – и что же дальше? Деньги на полноценную реставрацию нет ни у города, ни у областного министерства культуры. Есть идея сделать в нем Северодвинский краеведческий музей… но только идея.

Симптоматично, что пользователи интернета с прохладцей относятся и к зданию, и к Пикулю, как к писателю:

- Домов что ли попристойнее нет из числа достойных? А скорее достойных нет вовсе ради Лица города! Довоенная трущоба, ветшавшая тринадцать лет, воскреснет аки феникс? Облсобранные умельца пусть ещё машины из-под пресса восстанавливают, тоже ведь хорошая статья расходов!

- Вы серьезно? Снесите этот кошмар. Повесьте мемориальную табличку на то, что будет построено. То, что не будет представлять опасность.

Одновременно наблюдатели сомневаются, что даже отреставрированный «Дом Пикуля» когда-нибудь станет местом притяжения туристов за незначительностью фигуры автора в отечественной литературе… ни разу не классик, слишком вольно обращавшийся с историческими фактами.

(на фото 29.ru: весь этот ужас)