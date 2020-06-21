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Россияне: 28 5000 ежемесячно дай… и не греши

Дмитрий Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход — фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства, независимо от рода их деятельности, социального и экономического положения. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отношение россиян к подобной идее. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 340 населенных пунктов страны.

Идея фиксированных выплат гражданам от государства не нова, с подобными инициативами регулярно выступают представители различных партий и движений. Так, например, весной эту идею обсуждали в Европе.

Оценивая предложение Дмитрия Медведева о введении минимального гарантированного дохода, 68% россиян поддерживают идею экс-премьера. 8% против: «Не хочу, чтобы на уплаченные мной налоги кормили тунеядцев!»; «Лучше снизить налоги и коммунальные платежи»; «Трудоспособные должны зарабатывать сами»; «Сначала нужно с пенсиями разобраться: старики не живут, а выживают». 24% затруднились с ответом: «Лучше пусть искоренят неравенство»; «Богатым выплаты не нужны».

Мужчины говорят о необходимости введения фиксированных ежемесячных выплат чаще женщин: 70 и 65% соответственно. Больше всего же сторонников инициативы — среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. (74%).

В среднем россияне хотели бы получать 28500 руб. в качестве фиксированной ежемесячной выплаты. Интересно, что в начале июня схожую идею о введении базового безусловного дохода поддерживало такое же число россиян (67%), но средняя желаемая сумма была ниже — 25000 руб. в месяц.

Неизвестно, будет ли в России когда-нибудь введен минимальный гарантированный доход и в каком размере, зато эксперты SuperJob знают, что нужно сделать, чтобы работодатель стал платить вам больше и прямо сейчас. Читайте рекомендации, как правильно просить повышения зарплаты у руководства и что нужно изменить в резюме, чтобы претендовать на более высокий доход.

11 сентябрь 09:54 | : Экономика

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