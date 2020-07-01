Россияне не готовы лететь за границу из-за безденежья

Премьер-министр России М.Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил готовность россиян посетить зарубежные страны. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Совершить путешествие за рубеж однозначно готовы 8% россиян, еще 7% скорее готовы. Наиболее мобильная группа — молодежь: среди россиян до 24 лет однозначно совершит поездку каждый одиннадцатый (9%), а каждый десятый скорее готов к выезду заграницу. Россияне, однозначно готовые к поездке, называли традиционные туристические маршруты (чаще всего Турцию, Италию, Грецию, Испанию), рассказывали о необходимости выезда по работе либо желании посетить родственников, живущих в бывших союзных республиках.
У большинства же представителей экономически активного населения нет в планах зарубежных поездок (59%). Еще 26% скорее откажутся от этой идеи, причем нехватка средств в качестве причины сомнений называлась чаще, чем угроза заражения коронавирусом.
Какую страну собираются посетить (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний)
1. Турция
2. Италия
3. Греция
4. Испания
5. Таиланд
6. Грузия
7. Абхазия
8. Израиль
9. Вьетнам
10. Франция
11. Финляндия
12. Германия
13. США
Причины сомнений в возможности совершить поездку за рубеж (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний)
1. Финансовые трудности
2. Угроза заражения
3. Не будет отпуска
4. Не планировал(а) поездку
5. Отсутствие желания
6. Ограничения/нестабильность в стране