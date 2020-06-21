Хроники капремонта в Архангельской области: Итоги первого полугодия

За первые 6 месяцев 2020 года в Архангельской области выполнены работы, запланированные региональной программой капремонта, в 127 многоквартирных домах, что составляет 53%. В них завершены 393 вида работ (из них 117 – строительно-монтажные работы).
Всего в программе #капремонт2020 запланировано провести 738 видов работ в 240 многоквартирных домах.
В Шенкурском районе план 2020-го года выполнен в полном объеме. На территории 12 муниципальных образований годовой план выполнен на 50 и более процентов:
Разработкой проекта плана на 2020 год начали заниматься еще в 1 полугодии 2019 года, что позволило провести конкурсы по отбору подрядных организаций и на ряде объектов начать ремонтные работы до конца прошедшего года.
Региональным оператором регулярно осуществляется осмотр объектов на предмет качества выполнения работ по капитальному ремонту, соблюдения подрядчиком всех установленных стандартов и строительных норм, правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.
«Текущие результаты работы на объектах капитального ремонта жилых домов региона в целом можно назвать удовлетворительными, - говорит генеральный директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. - Тем не менее, есть ряд сложных объектов в городах Архангельск и Северодвинск, которые находится на постоянном контроле и требуют ежедневного сопровождения хода выполнения работ. Пристальное внимание Фонд уделяет объектам с ограниченным сроком выполнения работ. Это, в первую очередь, касается ремонта систем теплоснабжения — объекты должны быть готовы к приему теплоносителя к 01.09.2020, и ремонта фасадов, требующих проведения «мокрых» процессов».
Напомним, что в региональную программу капремонта включены 10559 многоквартирных домов (в том числе деревянных 4934 (47,1%) общей площадью 22,2 млн кв.метров (в том числе деревянных – 2,7 млн кв.метров).
На счетах регионального оператора – в общем котле – фонды капитального ремонта формируют 8511 МКД (80,6%) общей площадью 12,5 млн кв.метров (56,3%). На специальных счетах, владельцем которых является Фонд капремонта, средства аккумулируют 1023 дома (9,7%) площадью 3,2 млн кв.метров (14,4%), на спецсчетах УК и ТСЖ – 779 МКД (7,5%) площадью 3,05 млн кв.метров (13,7%).
С начала 2020-го года начислено взносов на сумму 757,4 млн рублей, собрано – 652,42 млн рублей.
Заключено договоров на сумму 762,3 млн рублей, объявлено аукционов на 56,5 млн рублей, в стадии заключения договора на сумму 0,6 млн рублей.
На текущую дату в реестр подрядных организаций входит 219 компаний. Из них 80 – строительно-монтажные работы, 37 – СМР лифты, проектная документация – 69, проектирование по объектам культурного наследия – 8, строительный контроль – 22, СМР культурное наследие – 3.
ХРОНИКИ КАПРЕМОНТА
Плесецк: Завершен капремонт фундамента дома на ул.Садовой,31
Работы выполняла подрядная организация ООО «Мегстрой».
По словам директора компании Александра Андросюка, бригада справилась со всем объемом работ фактически за три недели – приступили к работам 9 июня, а 2 июля все было закончено: ремонт свай, замена окладных и рядовых венцов, цокольного перекрытия, полов в квартирах и подъезде, крыльца.
Из 4-х квартир на первом этаже допуск дали три – под одной из квартир сваи поменять не удалось, вокруг нее выполнена замена окладных и рядовых венцов. Собственники трех квартир освободили свои помещения для проведения работ, в результате чего бригада смогла максимально быстро завершить все работы.
Дом на Садовой,31 изначально стоял на бутовом фундаменте – сваи сделаны из кирпичной кладки. При этом, как рассказал Александр Андросюк, везде был разный уровень: «Снимали все, что разрушено, заливали бетоном, производили гидроизоляцию всех элементов, - сделали так, чтобы все вывести в один уровень. И если раньше полы в квартирах проваливались, то теперь все ровно».
Отметим, что дом настолько низкий, что рабочим приходилось в буквальном смысле заползать под него на животе. «Но мы и не такие ремонтировали!», - признается директор ООО «Мегстрой».
К «таким» в Плесецке можно отнести трехподъездный деревянный дом на ул.Красноармейской,6, где «Мегстрой» сейчас тоже ведет капитальный ремонт фундамента. Дом находится настолько низко, что подъезды фактически стоят на земле, а цоколь засыпан шлаком. Под домом - выгребные ямы, все – в критическом состоянии, текут. Под половину дома залезть можно снаружи, под другу – только из квартир. По оценкам руководителя подрядной организации, под сдачу дом будет готов в начале августа: все материалы завезены, рабочие находятся на объекте.
Кроме того, договор Фонда капремонта Архангельской области с данным подрядчиком подразумевает капремонт фундамента еще одного дома – на ул.Дзержинского,23.
Всего в планах регоператора в 2020 году по Плесецкому району 12 домов в основном перечне и 9 – в резервном:
Напомним, что все, что касается капремонтов в деревянных домах идет через обследование, то есть сначала Фонд заказывает их обследование экспертным организациям. Так, 6 домов в Плесецке по результатам обследования рекомендованы к признанию их аварийными. Это ул.Гагарина,15, ул.Дружбы, 13, ул.Железнодорожная, 18а, ул.Партизанская, 21 и 23, ул.Слепяна,16.
Коряжма: На ул.Ломоносова,12 выполнен капитальный ремонт системы энергоснабжения
Работы выполнялись подрядной организацией ООО «ИдеалСтрой» - в определенные договором сроки и без замечаний. Приемка объекта прошла 14 июля.
В процессе работ проложены новые кабельные линии от вводно-распределительного устройства (ВРУ) до приборов учета, само ВРУ – установлено новое. Сделано освещение подвала, лестничных клеток/, тамбуров и над входными дверями в подъезды. Проведены работы по монтажу контура заземления.
В региональной программе #капремонт2020 объектов, где запланирован капитальный ремонт систем теплоснабжения, не так много - 8. По основному перечню – 5, три из них полностью завершены. Это Коряжма, ул.Ленина, 19 и ул.Ломоносова, 12, Котлас, ул.Маяковского,18. Также в планах капремонт систем ЭСН в доме на пр.Ленинградский,3 в Архангельске. А вот в доме на ул.Ушакова,10 в Котласе электрика пока делаться не будет: здесь важнее провести работы по фасаду – он требует скорейшего вмешательства.
По резервному перечню 2020 года в плане капремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения – еще три дома:
Здесь работы будут проводиться при возможной экономии денежных средств по данным муниципальным образованиям.
Приморский район: Дом в поселке Беломорье,5 полностью откапитален
На минувшей неделе здесь завершено выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
Ранее, в 2019 году, здесь отремонтированы крыша и фасад, заменены внутридомовые инженерные коммуникации водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. В 2019 году эти виды работ выполняла подрядная организация ООО «Отдел-Трест».
Договор на ремонт системы теплоснабжения был заключен с ООО «СК «Константа», но на субподряде работал также «Отдел-Трест».
Начало работ – 25 мая, окончание – 14 июля 2020 г., работы выполнены раньше договорного срока — уложились в 51 календарный день.
В ходе ремонта заменен нижний розлив с утеплением и стояки в 4-х подъездах.